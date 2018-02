Luciano Spalletti avrà il suo trequartista. Non sarà Arturo Vial, né Javier Pastore. Sarà Bernard Caldeira Duarte, brasiliano d'origine, esperto talento dello Shakhtar Donetsk che recentemente ha brillato in Champions League contro la Roma nella vittoria del match d'andata degli ottavi di finale.

Il fantasista arriva dal freddo.

Brasiliano da trequarti.

Non certo un nome ‘da botteghino', ma sicuramente gradito al tecnico nerazzurro che ha lamentato senza troppi giri di parole l'assenza di un raccordo tra centrocampo e attacco, laddove Joao Mario ha fallito, Rafinha deve ancora dimostrare di poterlo fare e Borja Valero ha altre priorità tattiche da cui non trascendere.

Il piano B a Pastore.

Così, ci si è rivolti verso Est, a Bernard, che era stato già individuato a gennaio quando però gli sforzi e l'attenzione erano tutti rivolti all'argentino del Psg, Pastore. Affare naufragato tra ingaggi esorbitanti, il muro dei parigini e la difficoltà del trasferimento a metà guado di un top player di caratura internazionale.

Dove giocherà Bernard.

Adesso, però, il dado appare tratto. Spalletti no ha battuto ciglio, Ausilio e Sabatini hanno sdoganato l'intenzione di assoldare il sudamericano che ha qualità importanti. Bernard, infatti, è un trequartista di qualità e di gran dinamismo, in grado di giocare preferibilmente da esterno o anche centralmente. Con lo Shakhtar ha segnato 9 goal in tutte le competizioni in questa stagione, 3 reti in Champions League, e collezionato 26 presenze con la sua squadra.

Quanto costerà all'Inter.

C'è anche un altro aspetto non secondario che ha spinto l'Inter ad attendere con serenità giugno. In estate, infatti, Bernard si libererà dal club ukraino perché in scadenza di contratto. La corte nerazzurra lo ha portato ad evitare qualsiasi argomento di rinnovo e potrà approdare a Milano a parametro zero. Per il club di Suning una notizia importante dal punto del fair play finanziario: dovrà solo concordare con il giocatore l'ingaggio, evitando nuovi guai con l'Uefa.