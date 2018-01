Sembrava destinato a lasciare la Juventus a giugno e invece Kwadwo Asamoah è rimasto alla corte dei bianconeri rivelandosi una pedina importante per Massimiliano Allegri. Il duttile centrocampista ghanese ha sostituito con successo Alex Sandro che ha vissuto un periodo tutt'altro che brillante. Sempre abile a farsi trovare pronto, l'ex Udinese è intervenuto sull'intrigante lotta scudetto tra la capolista Napoli e i bianconeri che potrebbe durare fino alla fine del campionato.

La lotta scudetto Napoli-Juventus per Asamoah.

Intervenuto ai microfoni di Sky, Asamoah ha parlato del Napoli e della lotta con la Juventus. Gli azzurri di Sarri hanno dimostrato di credere fortemente nello scudetto e di avere le qualità per portare a casa il titolo, ma i bianconeri voglio centrare quello che sarebbe il 7° scudetto consecutivo: "Sappiamo che il Napoli non ha intenzione di mollare, ha lasciato pochissimi punti per strada. Ma anche noi siamo qui per vincere, e i conti si fanno alla fine".

Asamoah non pensa al gioco ma solo a vincere.

In tanti hanno puntato il dito contro il gioco non brillante dei campioni d'Italia rispetto a quello degli azzurri. Per Asamoah conta solo arrivare in fondo e vincere, a prescindere dalle prestazioni: "La qualità del gioco è importante, ma alla fine quello che conta di più è vincere, segnando il prima possibile, come facciamo spesso in questa stagione, perché in questo modo le partite sono più semplici da affrontare".

Le ultime notizie di calciomercato su Asamoah.

Asamoah che ha dichiarato di sentirsi molto e bene e "pronto a fare ciò che chiede l'allenatore", valuterà nei prossimi mesi il da farsi per il futuro. Il suo nome a sorpresa potrebbe anche essere tolto dal calciomercato con la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Il Galatasaray e anche altri club aspettano alla finestra ma l'ipotesi di una permanenza a Torino è tutt'altro che da escludere.