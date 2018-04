Mentre la squadra di Spalletti sta continuando a lottare per conquistare un posto nella prossima Champions League, la società nerazzurra lavora per dare ancor più visibilità al marchio Inter e per stringere nuovi accordi commerciali. A neanche 24 ore dalla sconfitta con il Torino, il club ha infatti annunciato una nuova partnership con Beko: marchio turco di elettrodomestici, di proprietà del gruppo Arçelik, già presente come sponsor sulle maglie d'allenamento del Barcellona di Leo Messi.

Come riportato dal "Calcio e Finanza", l'accordo commerciale firmato da Suning prevede la vendita di prodotti con il marchio Inter in Cina e altre operazioni a livello di marketing e di pubblicità. Per la società milanese, si tratta di una sponsorizzazione particolarmente importante dal punto di vista economica, che segue quella siglata negli scorsi mesi con Samsung e con l'azienda elettronica cinese Konka.

Le novità dal governo cinese

Le cifre dell'operazione non sono state rese note, ma è molto probabile che si tratti di un accordo molto remunerativo per il club nerazzurro: basti pensare che al Barcellona, il colosso turco ha garantito 19 milioni di euro l’anno per un triennio. L'obiettivo di Zhang Jindong, numero uno di Suning e dell'Inter, è lo stesso del suo "dirimpettaio" rossonero Yonghong Li: espandere il brand in un mercato ampio e ricco come quello cinese.

Il tutto mentre sembrano arrivare schiarite dal governo cinese. Secondo il quotidiano cinese "China Daily", nelle prossime ore potrebbero venire deliberati nuovi investimenti anche nello sport al di fuori del confine asiatico. Questa decisione potrebbe agevolare entrambe le squadre di Milano che, sin dall'inizio, avrebbero voluto coinvolgere altri investitori cinesi nell'acquisto e nello sviluppo delle due società.