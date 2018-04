Eusebio Di Francesco si è preso una bella rivincita. La sua Roma è riuscita nell'impresa di eliminare il Barcellona e di conquistare la semifinale di Champions, con una prestazione che è la fotografia perfetta della filosofia calcistica del tecnico abruzzese. Quest'ultimo è stato incensato da tutta Europa, incassando anche i complimenti del suo predecessore Luciano Spalletti, che poche settimane fa gli aveva riservato una stilettata, con un confronto tra presente e passato, a cui Di Francesco aveva risposto senza alimentare ulteriori polemiche.

I complimenti di Spalletti alla Roma di Di Francesco dopo Roma-Barcellona

Ha preferito concentrarsi sul lavoro Di Francesco che ha raccolto i frutti in una notte di Champions che passerà alla storia. E anche Spalletti non ha potuto non complimentarsi con tutta la sua ex squadra ai microfoni di Premium: "La Roma ha fatto una grandissima impresa. Penso abbia giocato una partita perfetta e quindi faccio i complimenti a tutti. È un risultato importante anche per l’Italia tutta. Una vittoria meritatissima, bravi a tutti e complimenti. Da tutte le parti stanno parlando di questa prova veramente schiacciante"

Di Francesco e la rivincita con Spalletti

E alla fine dunque ad avere ragione è stato proprio Di Francesco che alle parole provocatorie di Spalletti ("Gli scorsi anni la Roma ha sempre fatto benissimo ottenendo tanti punti, anche quest'anno dovrebbe averne di più") preferì rispondere così: "Il distacco con le prime doveva essere minore. Le colpe? Mie e degli impegni di Champions". Un botta e risposta che alla luce di quanto accaduto nel confronto stravinto con il Barcellona, ha visto uscire vincitore proprio l'attuale tecnico capitolino che, pur essendo staccato dalle primissime posizioni di classifica in Serie A, ha saputo portare i giallorossi in semifinale di Champions.

I risultati dei due allenatori della Roma a confronto

Un risultato mai raggiunto da Spalletti sia nella prima, che nella seconda esperienza sulla panchina della Roma. Quando il tecnico toscano arrivò nella Capitale, nel 2005 alla prima stagione ottenne un secondo posto in Serie A e gli ottavi di Coppa Uefa con la qualificazione alla Champions. Nelle stagioni successive poi, la sua squadra ha raggiunto due volte i quarti di finale e una volta gli ottavi. Nella scorsa annata, quella del ritorno nella Capitale, la Roma di Spalletti è stata sconfitta addirittura ai playoff di Champions raggiungendo il 2° posto in campionato. E pensare che in quella rosa c'era anche lo scatenato Salah (oltre al "pomo della discordia" Totti) che a Liverpool sta collezionando numeri da capogiro, trascinando i Reds nella massima competizione europea.

Perché Di Francesco ha già fatto meglio di Spalletti

Dunque la bilancia nel confronto tra Spalletti e Di Francesco pesa di più dalla parte del nuovo tecnico, anche senza la possibilità di conquistare (a meno di clamorose rimonte) il secondo posto in Serie A come il suo predecessore. Un campionato quello attuale, in cui il livello si è alzato notevolmente anche grazie all'exploit del Napoli, della Lazio e del ritorno dell'Inter, squadre che con il Milan sono in lizza per la Champions. Ai giallorossi tra l'altro basterà arrivare tra le prime 4 (obiettivo alla portata) per guadagnare la qualificazione alla massima competizione europea, motivo per cui 3° o 4° posto potrebbero comunque essere un risultato molto positivo. A differenza di Spalletti però c'è la cavalcata in Champions, con i giallorossi che rientrano tra le magnifiche 4 d'Europa. Un risultato da applausi per Di Francesco e per una Roma pronta a vivere un finale di stagione in crescendo.