A neanche 24 ore dalla stracittadina che ha permesso al Milan di raggiungere la semifinale di Coppa Italia, Alessandro Lucci ha preso la parola e parlato di Leonardo Bonucci. Il procuratore, che in queste ore ha aiutato Vincenzo Montella a trovare l'accordo con il Siviglia, ha garantito sulla permanenza a Milano dell'ex difensore della Juventus: accostato, negli ultimi giorni, al Manchester City di Pep Guardiola.

Parole importanti, quelle del procuratore, che per il momento allontanano qualsiasi ipotesi di addio anticipato: "Leonardo è un calciatore del Milan, ha scelto il Milan e andrà avanti con i suoi obiettivi – ha spiegato a Sky Sport, a margine dell'evento "Globe Soccer Awards" di Dubai – È un grande professionista, un leader, vuole uscire da questa situazione e aiutare il club a raggiungere i traguardi che merita".

La fiducia di Leo e il trasferimento di Montella.

Attaccato in settimana da Fabio Capello, lo stesso Bonucci aveva parlato prima del derby confermando di credere nel progetto rossonero: "Sono sicuro che, da questo momento in avanti, tireremo fuori il meglio da ognuno di noi e riporteremo il Milan ai livelli che gli competono". Archiviato il discorso legato al difensore, Alessandro Lucci ha poi raccontato come è cominciata la trattativa che ha portato Montella in Spagna.

"E' nato tutto una settimana fa, dopo che Berizzo non è stato confermato – ha concluso l'agente del tecnico – Con il Siviglia c'è un buon rapporto e Vincenzo è un allenatore di altissimo profilo internazionale e ha qualità calcistiche che si sposano con la Liga e col Siviglia, così siamo arrivati all'obiettivo. Hanno collaborato tutte le parti, in primis Vincenzo che ha fatto un grande sacrificio sotto il profilo economico".