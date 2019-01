Mbappé e Neymar scatenati. Questa volta però i due gioielli del Paris Saint Germain non si sono ben disimpegnati sul terreno di gioco, ma davanti alle telecamere. Il francese e il brasiliano infatti si sono resi protagonisti di una particolare "chat" con i tifosi, in cui hanno risposto a curiosissime domande divertendosi. Il campione del mondo transalpino in primis è stato stuzzicato da una sua sostenitrice che gli ha chiesto se fosse fidanzato o meno? Ecco allora che Mbappé non ha perso occasione per riservarle un invito particolare.

in foto: https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=Pc69dG7J44k

Mbappé e Neymar scatenati, rispondono alle domande dei tifosi

Nella Psg Fan Room, Kylian Mbappé e Neymar si sono messi a disposizione dei tifosi rispondendo in diretta alle loro domande. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere del club, con un video in cui i due si sono letteralmente scatenati divertendosi a dar soddisfazione al popolo bleus. Se il brasiliano ha mostrato le sue doti da ballerino, improvvisando anche una samba, il talento francese che piace alla Juventus, ha dovuto fare i conti con la curiosità di una tifosa sulla sua vita privata.

Kylian Mbappé e il curioso invito ad una tifosa dopo una domanda intrigante

C'è una ragazza nella tua vita? Una tifosa del Paris Saint Germain ha posto questa domanda "impertinente" a Mbappé che con il sorriso ha risposto in maniera negativa, invitandola a prendere un caffé: "Adesso non c'è nessuno nella mia vita, ma se ti va possiamo prenderci un caffé, conosco molti posti qui a Parigi". Il tutto sotto lo sguardo a dir poco divertito di Neymar, quasi stupito dalla "spavalderia" del suo compagno di reparto.

Kylian Mbappé di nuovo single, finita la relazione con Alicia Aylies

La risposta particolare di Kylian Mbappé ha scatenato anche i tabloid rosa. Il giovane attaccante della Francia e del Paris Saint Germain si è detto dunque single. E' dunque finita la sua relazione con Alicia Aylies, modella ed ex Miss Francia 2017. La ragazza è stata "presentata" al pubblico in occasione dei Mondiali 2018, quando ha accompagnato sempre il suo fidanzato sugli spalti in occasione delle partite dei Bleus rinunciando a diversi impegni lavorativi. Nuova vita dunque per il bomber?