Aaron Ramsey, Isco e adesso James Rodriguez dopo Kylian Mbappé. Il più grande spettacolo dopo il campionato è la ridda di nomi che accendono la fantasia dei tifosi a gennaio, quando il calciomercato occupa buona parte della scena in attesa che la parola torni di nuovo al campo. Le ultime notizie sulla Juventus e sulle possibili trattative da condurre in questi venti giorni raccontano del casting per il ruolo di trequartista. E così se il francese del Paris Saint-Germain è una chimera (il dirigente bianconero, Paratici, ha ribadito a Sky Sport che non è ipotesi fattibile) sul tavolo restano il gallese scontento, lo spagnolo malpancista e il colombiano che a Torino ha uno sponsor d'eccezione. Facile facile intuire chi possa essere… Cristiano Ronaldo non lo ha mai nascosto, nemmeno quando erano ancora insieme al Real Madrid.

Quanto costa James Rodriguez? I blancos si mossero in anticipo e bruciarono la concorrenza nel 2014 dopo il Mondiale in Brasile che portò in dote al calciatore il titolo di capocannoniere, la Scarpa d'Oro e la palma di gol più bello della Coppa. Nella casse del Monaco finirono 75 milioni di euro, in quelle di James uno stipendio da 6.5/7 milioni netti a salire. Con le merengues, però, le cose non sono mai andate per il verso giusto fino alla cessione in prestito biennale con diritto di riscatto (35/42 milioni) al Bayern Monaco.

Qual è il valore di mercato attuale? Si aggira sui 65 milioni di euro (considerato anche il contratto fino al 2021) secondo Transfermarkt. Quanto alle ultime news, il Corriere dello Sport ipotizza un summit a Dubai un summit tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e i procuratori Jorge Mendes e Giovanni Branchini. Per la serie: se il Bayern si tira indietro, parliamone… anche perché non è la prima volta che il suo nome viene accostato ai bianconeri.