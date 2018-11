Periodo nero per il Bayern Monaco. Il club tedesco che sta vivendo un momento difficile in Bundesliga culminato nella sconfitta nello scontro diretto contro il Borussia Dortmund, rischia di perdere a lungo una delle sue stelle ovvero James Rodriguez. Il centrocampista offensivo colombiano ha rimediato un brutto infortunio in allenamento al ginocchio e sarà dunque costretto a rimanere ai box per un periodo tutto da definire.

Cosa si è fatto James Rodriguez, l'infortunio della stella del Bayern Monaco

Grave infortunio per James Rodriguez. In un comunicato ufficiale il Bayern Monaco ha fatto chiarezza sulle condizioni del forte centrocampista colombiano. Quest'ultimo si è fatto male in allenamento e per le conseguenze di questo problema sarà costretto a restare fermo a lungo. Questa la nota del club bavarese su James Rodriguez in cui viene fatto il punto sull'infortunio al ginocchio sinistro: "Il Bayern dovrà fare a meno di James Rodríguez nelle prossime settimane. Martedì il colombiano ha riportato una lesione al legamento al ginocchio sinistro. Ciò ha provocato un'indagine da parte del medico di club. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt".

Quando tornerà in campo James Rodriguez?

Quando tornerà in campo James Rodriguez dopo la lesione al legamento del ginocchio sinistro? E' questa la domanda più frequente delle ultime ore in casa Bayern. Il club ha evidenziato che l'arto infortunato della stella ex Real Madrid resterà immobilizzato per dieci giorni, dopodiché inizierà la terapia e la riabilitazione. Difficile stabilire al momento i tempi di recupero, anche se al momento sembra da escludere un ritorno in campo entro il 2018, per uno stop che potrebbe durare diversi mesi

Quale sarà il futuro di James Rodriguez, il centrocampista piace alla Juventus

Periodo di riposo forzato dunque per James Rodriguez che potrà sfruttare dunque questa pausa anche per valutare il suo futuro. Nelle scorse settimane si è parlato di una volontà di lasciare il Bayern a fine stagione per provare una nuova avventura professionale. Ecco allora le indiscrezioni relative al forte interesse della Juventus nei suoi confronti, per quello che potrebbe essere un altro colpo di mercato a sensazione in vista della prossima estate di calciomercato.