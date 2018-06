Senza la Nazionale italiana, i sostenitori juventini faranno sicuramente il tifo anche per lui in occasione dei prossimi Mondiali. Sami Khedira, reduce da un'altra stagione convincente in bianconero è pronto a tuffarsi nella rassegna iridata russa. Per il centrocampista tedesco si tratterà del terzo Mondiale dopo quello in Sudafrica e in Brasile, il primo da campione in carica. Una sensazione particolare per un giocatore che con i suoi compagni proverà a ripetersi nonostante l'agguerrita concorrenza.

Khedira e la squadra da evitare ai Mondiali per la Germania

A proposito di concorrenza, a pochi giorni dal fischio d'inizio di Russia 2018 è tempo di pronostici e impressioni anche per Khedira. Il perno della Germania di Joachim Löw, farà il suo esordio nel torneo il 17 giugno contro il Messico (con Svezia e Corea le successive avversarie), ma ha già le idee chiare su quella che è la squadra da evitare a tutti i costi. Per lo juventino il pericolo numero 1 è la Spagna: "Temo la Spagna – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport – perché ha molti giovani di talento, una difesa attenta, un ottimo portiere e in avanti è fortissima".

Khedira e il consiglio agli italiani dopo l'esclusione dai Mondiali

Chi purtroppo invece non prenderà parte ai Mondiali è quell'Italia che Khedira conosce bene. Il centrocampista tedesco da 3 stagioni ormai in Serie A, è triste per l'assenza degli azzurri e prova ad immedesimarsi in loro: "Se fossi un calciatore italiano, non guarderei proprio i Mondiali. Mi sono intristito anche io a vedere tanti compagni alla Juve restare così delusi e non solo, penso anche a De Rossi: tutti grandi giocatori. Ma ora si sono ripresi. In squadra tutti hanno sempre riconosciuto il valore della Germania. Sono un grande ammiratore di Buffon e spero possa tifare per noi".

L'idea del ritiro e la voglia di vincere ancora con la Germania

E tornando indietro nel tempo, proprio ai momenti del suo arrivo alla Juventus è impossibile dimenticare un periodo tutt'altro che positivo. Tanti i dubbi dell'epoca su un calciatore martoriato dagli infortuni. Infortuni che hanno rischiato di spingerlo al ritiro. Poi però sono arrivate tante soddisfazioni con la Juve e con la Nazionale con cui Khedira vuole ancora vincere: "Tre anni fa pensavo di smettere, troppi infortuni. Poi invece sono tornato il giocatore che volevo. La finale del 2014? Non è stato un trauma, non ne ho mai sofferto di quel forfait. Sono uno sportivo da squadra e mi piace esserlo. E ora abbiamo ancora fame di vittorie: ai senatori abituati a vincere associamo giovani ambiziosi. Questa è la Germania”.