A pochi giorni dall'inizio della stagione, la squadra femminile della Juventus deve fare i conti con un imprevisto davvero spiacevole. Reduce da un Mondiale giocato alla grande, ben al di sopra delle aspettative di tutti, Barbara Bonansea si è infatti procurata la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro durante il match della Women’s Cup giocato la scorsa domenica contro il Paris Saint Germain.

Per l'ex Brescia, oggi punto fermo della Juventus Women e della Nazionale italiana femminile, si tratta ovviamente di un infortunio pesante da digerire, visto che sarà costretta a saltare delle partite molto importanti con il club e con la formazione del commissario tecnico Milena Bertolini.

Barbara Bonansea rischia tre mesi di stop

La ventottenne di Pinerolo non potrà infatti essere disponibile per la doppia sfida dei sedicesimi di finale di Champions League contro il Barcellona, e non sarà a disposizione neanche per le gare di qualificazione al prossimo Europeo contro Israele (29 agosto) e Georgia (3 settembre). A confermare il grave infortunio è stato lo stesso sito ufficiale bianconero, che ha anche annunciato che "Bonansea sarà sottoposta nei prossimi giorni a un intervento chirurgico di osteosintesi".

I tempi di recupero per la giocatrice della Juventus verranno confermati nei prossimi giorni dopo ulteriori controlli, ma il rischio che Barbara Bonansea debba fermarsi per almeno tre mesi è davvero alto. Oltre alle partite di Champions League e a quelle importanti con la Nazionale azzurra, l'attaccante di Rita Guarino perderà inoltre la prima di campionato, in programma il 14 settembre contro le Empoli Ladies, e la finale di Supercoppa con la Fiorentina Women di sabato 26 ottobre.