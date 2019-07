Cristiano Ronaldo ha cominciato la nuova stagione esattamente come l'aveva finita: segnando e vincendo l'ennesimo trofeo della sua straordinaria carriera. Dopo le reti contro Tottenham e Inter nell'International Champions Cup, il cinque volte Pallone d'Oro ha infatti ricevuto la notizia del nuovo riconoscimento che gli verrà consegnato nei prossimi giorni: il premio ‘Marca Leyenda'. I giornalisti del popolare quotidiano spagnolo Marca, hanno infatti votato e deciso di assegnare proprio a CR7 il ‘Leyenda': un omaggio importante e prestigioso per il portoghese, perché si tratta del massimo riconoscimento che la stampa iberica assegna a un personaggio sportivo.

Le vittorie di CR7

Il giocatore della Juventus, impegnato nel precampionato con la squadra di Maurizio Sarri, ritirerà ‘virtualmente' il premio lunedì prossimo, 29 luglio, durante un evento che si terrà al ‘Reina Victoria Theatre' di Madrid: uno dei teatri più suggestivi e famosi della capitale spagnola. Dopo aver vinto lo scudetto con la formazione juventina e la Nations League con la sua nazionale, CR7 tornerà dunque a brindare ad un premio individuale: un trofeo che Marca gli ha voluto assegnare per essere diventato l'unico calciatore ad aver vinto in carriera il titolo in Premier, nella Liga e nel nostro campionato.

Prima di lui anche Leo Messi

Con questo ‘Marca Leyenda', Cristiano Ronaldo entrerà dunque nell'esclusivo club di grandi campioni sportivi che in passato sono stati premiati dal giornale madrileno. Prima di CR7, il quotidiano spagnolo ha infatti voluto premiare icone indimenticabili dello sport come Michael Jordan, Pelé, Miguel Indurain, Rafa Nadal, Muhammad Ali, Usain Bolt, Michael Phelps, Michael Schumacher e Diego Armando Maradona. Tra gli sportivi che hanno avuto l'onore di ricevere questo riconoscimento figura anche Leo Messi: il rivale numero uno di Cristiano Ronaldo.