Juventus e Inter è una di quelle partite che lascia sempre il segno, che sia valida per un torneo ufficiale o un'amichevole. Oggi a Nanchino è andata in scena la partita valida per l'International Champions Cup 2019 e si è verificato un episodio che rientra nelle norme del regolamento che sono state modificate e sono entrate in vigore dal primo giugno. Di cosa si tratta? Andiamo ai fatti.

La rete di CR7 e la nuova regola sulla barriera

In occasione della punizione di Cristiano Ronaldo, che ha portato al pareggio della Juventus, Mario Mandzukic si è posizionato vicino ai giocatori dell'Inter in barriera per allungarla e impedire la visuale al portiere nerazzurro Padelli ma per le nuove regole i giocatori della squadra che attacca su un calcio di punizione devono posizionarsi almeno a un metro di distanza dalla barriera della squadra che difende e in caso contrario verrà fischiata una punizione indiretta in favore degli avversari. Stando alle immagini in presa diretta e ai replay probabilmente il goal dei bianconeri andava annullato: a riportare questo primo caso di moviola è stato l'ex arbitro Luca Marelli attraverso il suo profilo Twitter.

L'arbitro cinese Zhang probabilmente avrà considerata adeguata la distanza tra l'attaccante croato e la barriera nerazzurra oppure, speriamo di no, non era informato del cambio di normativa e ha convalidato la rete in maniera assolutamente normale. La moviola di Juventus e Inter ha iniziato a far discutere già da luglio e il primo caso da moviola è servito già sotto l'ombrellone.

Scherzi a parte, sarà interessante capire come si regoleranno gli arbitri nei confronti di questa nuova regola, considerato che durante la stagione ufficiale potrebbero capitare molto frequentemente situazioni di questo genere. Le polemiche sono già dietro l'angolo ma per un'amichevole non ne vale la pena: la speranza è quella di non vedere errori del genere nelle gare ufficiali.