La Juventus ha ufficializzato quella che sarà la seconda maglia per la stagione 2019/2020. Sono state confermate le indiscrezioni che già circolavano da mesi sul nuovo look della formazione campione d'Italia che indosserà per le partite in trasferta una divisa biancorossa. Una scelta innovativa dunque che fa il paio, con quella relativa alla prima maglia che ha visto scomparire le strisce bianche e nere.

in foto: https://store.juventus.com/

Juventus, la seconda maglia per la stagione 2019/2020 è bianca e rossa

Adesso è ufficiale. La Juventus ha deciso di dare un taglio con il passato anche a proposito del look della maglia da trasferta. Dopo la scelta di togliere le strisce bianconere dalla prima divisa, il club e lo sponsor tecnico Nike hanno optato per una scelta sorprendente anche per la casacca che gli uomini di Sarri indosseranno lontano dall'Allianz Stadium. Maglia bianca con richiami rossi, pantaloncini rossi e calzettoni bianchi.

in foto: https://store.juventus.com/

I dettagli della nuova maglia da trasferta della Juventus

Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la Juventus attraverso una nota ufficiale, con le nuove maglie che sono già disponibili sullo store del club. Questa la nota che accompagna le divise bianche e rosse: "La nuova divisa Away che la Juventus indosserà nelle partite fuori casa nella stagione 2019/20, caratterizzata da un’avveniristica grafica all-over e rivoluzionari dettagli a contrasto che segnano una nuova, coraggiosa direzione. La grafica della nuova maglia da trasferta guarda al futuro con spirito innovatore e parte da una base bianca ispirata agli edifici urbani e alle strutture che circondano lo Juventus Stadium. I disegni bianchi camo al centro della maglia contrastano nettamente con il rosso vivo dei dettagli, ovvero lo stemma del club, i loghi adidas e degli sponsor e i profili delle maniche, che dinamizzano l’insieme".

Anche Dybala e Kean testimonial della nuova maglia della Juventus

Come testimonial della nuova maglia da trasferta della Juventus sono stati scelti alcuni giocatori. Oltre a Emre Can, Ronaldo e Pjanic sul sito dello store ufficiale dei bianconeri spicca anche la presenza in divisa biancorossa di Dybala e Kean, entrambi al centro di voci di mercato. Se il primo, secondo le ultime notizie, avrebbe deciso di restare alla corte di Sarri, il secondo è oggetto dell'interesse di numerosi club, in primis l'Everton.