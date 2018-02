Ancora poche ore e l'Allianz Stadium si accenderà per l'ennesima notte europea della vecchia signora. A far visita ai campioni d'Italia, il Tottenham di Mauricio Pochettino ed Harry Kane: club che Miralem Pjanic conosce molto bene. Il 27enne centrocampista della Juventus, ha infatti rivelato un curioso aneddoto risalente a quando vestiva la maglia della Roma.

"Io vicino alla Premier in passato? Diciamo che mi hanno cercato prima l’Arsenal e poi circa quattro anni fa il Tottenham, ma ho detto loro che ero felice nel mio club – ha spiegato il bosniaco al "The Telegraph" – Ho fatto la scelta con la mia testa e se ho preso quella decisione avrò sicuramente avuto i miei buoni motivi. Il mio soprannome? Penso di essere chiamato il pianista per il modo in cui gioco, mi piace come soprannome. Non segno tantissimi goal, ma quelli che segno sono per fortuna spesso belli. Voglio però influenzare le cose attraverso quello che faccio e non attraverso le parole".

Le parole di Allegri.

Atteso come uno dei più importanti protagonisti del doppio confronto con gli inglesi, Miralem Pjanic ha parlato dell'obiettivo della Juventus: "Siamo una squadra molto competitiva e molto affamata che ha come obiettivo quello di vincere la Champions League – ha continuato il giocatore di Allegri – C'è però da dire che troveremo di fronte una grande squadra come il Tottenham".

La fame di vittorie di Pjanic è cresciuta con il suo sbarco a Torino, dove ha conosciuto Massimiliano Allegri: tecnico fondamentale per la sua crescita: "Quando ho firmato il contratto per arrivare alla Juventus, Allegri mi disse che sarei potuto diventare uno dei migliori registi al mondo – ha concluso l'ex giallorosso – Devo ancora migliorare tanto per esserlo, ma è questo il mio obiettivo".