Lo champagne era in fresco già da diversi giorni, ma solo con la vittoria sulla Fiorentina ha potuto lasciare le basse temperature del frigo e scendere in campo con la formazione campione d'Italia. In casa Juventus si brinda infatti all'ottavo Scudetto consecutivo. Il quinto dell'era Allegri: arrivato dopo il dominio di Antonio Conte. Per la società più titolata del nostro campionato, si tratta di un record che soltanto al di fuori dei nostri confini perde un po' di valore.

In Europa è il Rosenborg ad avere fatto meglio della vecchia signora. La società norvegese, che nella sua storia ha conquistato per 26 volte il torneo, ha messo in fila la bellezza di tredici titoli consecutivi nel proprio campionato. Dal 1992 al 2004, il club di Trondheim non ha infatti avuto avversari all'altezza: proprio come la Juventus in queste ultime otto stagioni. Nella speciale classifica dei club che sono riusciti a fare un filotto migliore di quello bianconero, dietro al Rosenborg c'è invece la Dinamo Zagabria (11 titoli) e la Dinamo Kiev con nove.

La classifica dei club con maggiori successi consecutivi

13 – Rosenborg (Norvegia): dal 1992 al 2006

11 – Dinamo Zagabria (Croazia): dal 2005/06 al 2015/16

8 – Juventus (Italia): dal 2011 al 2019

9 – Dinamo Kiev (Ucraina): dal 1992/93 al 2001/02

7 – Lione (Francia): dal 2001/02 al 2007/08

6 – Spartak Mosca (Russia): dal 1995/96 al 2000/01

6 – Bayern Monaco (Germania): dal 2012/13 al 2017/18

5 – Torino (Italia): dal 1942/43 al 1948/49

5 – Real Madrid (Spagna): dal 1960/61 al 1964/65

5 – Anderlecht (Belgio): dal 1963/64 al 1967/68

5 – Real Madrid (Spagna): dal 1985/86 al 1989/90

5 – Porto (Portogallo): dal 1994/95 al 1998/99

5 – Inter (Italia): dal 2005/06 al 2009/10

5 – Shakhtar Donetsk (Ucraina): dal 2009/10 al 2013/14