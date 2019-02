Il possibile trasferimento di Marcelo dal Real Madrid alla Juventus rischia di diventare il nuovo tormentone di calciomercato in casa bianconera. A pochi giorni dalla chiusura della finestra di trattative invernale, la società del capoluogo piemontese sta già mettendo le basi per la prossima caldissima estate. Il nome dell'esterno brasiliano è in cima alla lista degli uomini mercato della Juventus, con Cristiano Ronaldo nelle vesti di "sponsor" dell'operazione che permetterebbe così di ricostituire il sodalizio con Marcelo, rivelatosi vincente in Blancos. Nelle ultime notizie c'è una prima bozza di offerta della Vecchia Signora per il presidente delle merengues Florentino Perez.

Marcelo-Juventus, le ultime notizie di calciomercato

Le ultime notizie di calciomercato in casa Juventus riguardano ancora una volta Marcelo. Negli ultimi mesi, il nome dell'esterno brasiliano, è diventato caldissimo per i bianconeri. Oltre alla possibilità di ricongiungersi all'amico Cristiano Ronaldo, con il quale ha vinto tutto al Real Madrid, il classe 1988 sarebbe intenzionato a cambiare aria anche alla luce dei rapporti non idilliaci con il nuovo allenatore Solari che spesso e volentieri lo ha spedito in panchina. Ecco allora che, secondo i tabloid spagnoli, Marcelo avrebbe già palesato alla dirigenza madrilena, la sua volontà di partire nella prossima sessione di mercato, nonostante un contratto fino al 2022.

L'offerta della Juventus al Real Madrid per Marcelo. Le cifre

La Juventus è intrigata dalla possibilità di ingaggiare uno dei migliori interpreti del ruolo di esterno, anche per alzare ulteriormente le sue ambizioni europee. Ecco allora che, come riportato da Tuttosport, sarebbe già pronta una prima bozza di offerta da presentare al Real Madrid da 45 milioni di euro (il giocatore ha una valutazione di mercato di poco inferiore ai 70 milioni). Per convincere Marcelo pronto un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, ovvero la stessa cifra che percepisce attualmente alle merengues. Un'operazione che potrebbe essere finanziata dalla cessione di Alex Sandro: l'ex Porto, fresco di rinnovo, cederebbe di fatto il posto al connazionale.

Cristiano Ronaldo chiama Marcelo alla Juventus

A giocare un ruolo fondamentale nella trattativa potrebbe essere, come anticipato, Cristiano Ronaldo. Marcelo ha esternato in più di un'occasione il disappunto per la partenza del portoghese al quale è legato da un rapporto di amicizia. Le ultime dichiarazioni della moglie dell'esterno brasiliano rappresentano un'ulteriore conferma di come i rapporti tra i due potrebbero essere una delle chiavi per il suo approdo in bianconero: "L'addio di Cristiano al Real? Ci è dispiaciuto molto, trascorrevamo molto tempo assieme. Conosco bene sua madre e Georgina è una persona meravigliosa. E poi mio figlio è davvero molto amico di Junior, il figlio di Cristiano. Ebbene sì, il suo addio ci ha lasciato un grande vuoto".