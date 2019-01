Il nome di Marcelo torna ad essere accostato con decisione alla Juventus nelle ultime notizie di calciomercato. La stampa spagnola ha aperto nuovamente al possibile trasferimento dell'esterno brasiliano ai bianconeri nella prossima finestra di trattative estiva. A giocare a favore della Vecchia Signora ci sarebbero due fattori: il primo è legato alla situazione di Marcelo che nelle ultime due partite di Liga è stato spedito in panchina da Solari, il secondo è relativo al feeling con Cristiano Ronaldo che continua a spingere per il ricongiungimento con il suo amico ed ex compagno di tante battaglie

Marcelo-Juventus, le ultime notizie di calciomercato

Marcelo torna con decisione nelle ultime news di calciomercato della Juventus. Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, spente dal rinnovo dell'esterno brasiliano con il Real, è la stampa spagnola a rilanciare su un suo futuro in bianconero. Secondo quanto riportato da AS quanto nelle ultime settimane si sono aperti nuovi spiragli per un affare che permetterebbe alla formazione di Allegri di ingaggiare un altro pezzo da 90 per la sua squadra. Ma perché Marcelo potrebbe decidere di cambiare aria, trasferendosi alla Juventus nella prossima finestra di calciomercato estiva?

Perché Marcelo potrebbe trasferirsi alla Juventus nel mercato estivo, il lavoro di Cristiano Ronaldo

Cosa è cambiato per Marcelo dal rinnovo con il Real Madrid fino ad oggi? Perché l'esterno brasiliano potrebbe gradire un trasferimento alla Juventus? In primis la situazione del giocatore è diventata molto particolare: Solari negli ultimi due match di campionato lo ha spedito in panchina, senza concedergli nemmeno un minuto. Qualcosa si è rotto? Solo le prossime partite lo diranno, per una situazione che potrebbe anche diventare anche a quella relativa ad Isco. E poi c'è Cristiano Ronaldo, che a quanto pare starebbe continuando a spingere per l'approdo di Marcelo in bianconero. In questo modo CR7 ritroverebbe il suo amico, con il quale ha condiviso vittorie e momenti indimenticabili a Madrid.

Quanto costa Marcelo e quanto potrebbe guadagnare alla Juventus

Ma quanto costa Marcelo? Quanto dovrebbe mettere sul piatto la Juventus per strappare il brasiliano al Real Madrid? Per convincere il club campione d'Europa e Florentino Perez a cedere il laterale potrebbero essere necessari 50-60 milioni di euro. Bisognerà poi trattare con gli spagnoli l'ingaggio del giocatore che attualmente percepisce quasi 12 milioni di euro. Nel caso di un arrivo da Marcelo, la Juventus dovrebbe anche valutare cosa fare con Alex Sandro fresco di rinnovo con la società di corso Galileo Ferraris.