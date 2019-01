Marcelo e la Juventus. Per la serie, quando certi amori fanno giri immensi e ci mettono un po' di tempo prima di combaciare. Se son rose fioriranno e, a giudicare dai messaggi a distanza, sembrano esserci i presupposti perché nella prossima estate qualcosa si muova. C'è la volontà del calciatore: non ha mai fatto mistero che iniziare una nuova avventura potrebbe essere un stimolo ulteriore per la propria carriera; a 30 anni ha ancora molto da dare a sé stesso e al calcio giocato; ha ancora voglia di vincere… magari assieme all'ex compagno di squadra e amico, Cristiano Ronaldo.

Parole come messaggi di fumo. Gli ultimi segnali che arrivano dalla Spagna fanno riferimento ad alcune affermazioni di Clarice Alves. Chi è la donna in questione? Si tratta della moglie di Marcelo che – come riportato dai media iberici – ha parlato così dell'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid definendolo un vuoto incolmabile tanto in squadra quanto in tutto l'ambiente madrileno.

Ci è dispiaciuto molto, trascorrevamo molto tempo assieme – ha ammesso la donna -. Conosco bene sua madre e Georgina è una persona meravigliosa. E poi mio figlio è davvero molto amico di Junior, il figlio di Cristiano. Ebbene sì, il suo addio ci ha lasciato un grande vuoto.

Trasferirsi in Italia è davvero un'ipotesi remota? Non è detto, considerato che da Torino ci hanno fatto più di un pensiero già nell'estate scorsa, quella del blitz che portò il fuoriclasse portoghese in bianconero. E chissà che la prossima sessione estiva non spalanchi le porte all'ennesimo colpo clou da parte della ‘vecchia signora'. I termini economici dell'operazione? Presto per parlarne ma è certo che le cifre saranno altissime, a cominciare dall'ingaggio: attualmente Marcelo guadagna uno stipendio di 11.7 milioni netti a stagione, ha un contratto fino al 2022 col Real e un valore di mercato che tocca i 70 milioni di euro.