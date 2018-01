Il momento più difficile è ormai alle spalle. Dopo le frizioni con Massimiliano Allegri dei mesi scorsi, tra Stephan Lichtsteiner e la Juventus sembra essere tornato il sereno. Giunto alla sua settima stagione a Torino con la prospettiva di un più che probabile addio in estate (ha il contratto in scadenza a giugno), nel giorno del suo 34esimo compleanno il difensore svizzero ha parlato ai microfoni del canale tematico bianconero a pochi giorni dalla prossima partita di campionato.

"Ci voleva un po' di pausa, conta poco averla fatta a inizio gennaio e non a Natale, l'importante era staccare con corpo e mente – ha spiegato Lichsteiner a Jtv – Adesso torniamo al lavoro e pensiamo al Genoa. In questa settimana dobbiamo impegnarci con molta attenzione e concentrazione, dato che tornare in campo alla ripresa non è mai facile per nessuno".

Il cuore bianconero.

Diventato uno dei protagonisti degli ultimi successi della Juventus, Lichtsteiner non si è però ancora stancato di vincere e lo ha ribadito di fronte alla telecamere: "Vogliamo toglierci delle grandi soddisfazioni, dallo scudetto all'Europa: lo desideriamo tutti, così come ci tengono i tifosi. Posso dire senza dubbio che questi anni alla Juve, finora, sono stati i più importanti della mia carriera, nei quali abbiamo contribuito a scrivere pagine di storia, soprattutto dopo un periodo non semplice per il club".

L'Inter alla finestra.

Nella prossima estate, Lichtsteiner si troverà di fronte ad un altro bivio fondamentale della sua carriera. Il giocatore svizzero dovrà infatti di scegliere la sua nuova destinazione prima di appendere le scarpe al chiodo. Nonostante il suo affetto per i colori bianconeri, il difensore potrebbe anche scegliere di rimanere in Italia e di continuare in un altro club della Serie A come ad esempio l'Inter del gruppo Suning, che penso a lui già nell'estate del 2016 in occasione dell'affare sfumato che avrebbe dovuto portare Brozovic alla corte di Massimiliano Allegri.