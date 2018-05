Benedikt Howedes resterà alla Juventus oppure tornerà allo Schalke 04? E' questa una delle tante domande che i tifosi bianconeri si stanno ponendo a stagione ormai archiviata. La prima annata italiana del tedesco non è stata certo fortunata, alla luce dei tantissimi problemi fisici che hanno impedito ad Allegri di contare su un calciatore che non potrà provare a riconfermarsi campione del mondo con la Germania, visto che il ct Low ha deciso di non convocarlo per Russia 2018. Al momento le percentuali di una permanenza a Torino sono molto basse e tutto lascia presagire un ritorno a Gelsenkirchen, a meno di nuovi accordi tra i due club

Il contratto di Howedes e l'accordo Juventus-Schalke

Howedes è approdato alla Juve nella scorsa estate di calciomercato. Operazione conclusa con la formula del prestito annuale a 3.5 milioni di euro, con l'obbligo di riscatto fissato a 13 milioni solo dopo 25 presenze. Il duttile difensore tedesco ne ha collezionate appena 3 (con una rete all'attivo) a causa degli innumerevoli guai fisici. Ecco allora che la Juventus non è più tenuta ad esercitare il riscatto obbligatorio del calciatore di proprietà dello Schalke.

Quale sarà il futuro di Howedes

A questo punto bisognerà capire come si muoveranno i bianconeri. L'argomento è stato probabilmente trattato da Allegri e gli uomini mercato Marotta e Paratici: il tecnico considera Howedes un giocatore di livello, ma al momento l'ipotesi di un riscatto a 13 milioni è impensabile. La Juventus potrebbe tentare di convincere lo Schalke ad un nuovo accordo, sempre con la formula del prestito, magari con il rinnovo dello stesso, oppure di un acquisto a titolo definitivo ma su cifre più basse.

Howedes apre ad un ritorno allo Schalke

E il giocatore? Quest'ultimo dal canto suo ha aperto uno spiraglio alla possibilità di un ritorno nel club in cui ha militato per gran parte della carriera. Dimenticati dunque i presunti dissidi del passato con l’allenatore tedesco. Queste le parole di Howedes alla Bild: "Qui sto bene e con la dirigenza abbiamo scelto di parlare a fine stagione e valuteremo il da farsi. Eventualmente non avrei alcun problema a tornare in Germania allo Schalke 04. Tedesco? Con lui abbiamo parlato sempre in maniera schietta, riconosco che è un grande allenatore. Ripeto: non è una decisione esclusivamente mia ma, se dovessi tornare, lo Schalke tornerà ad essere la mia casa".

in foto: I numeri della stagione di Howedes (foto Whoscored.com)

I difensori obiettivi di calciomercato della Juventus

La Juventus nella sessione di calciomercato estiva potrebbe mettere le basi per una vera e propria rivoluzione difensiva. Sul fronte dei possibili partenti oltre ad Howedes, c'è anche Benatia che piace molto al Marsiglia. Con l'arrivo di Caldara, il reparto arretrato di Allegri si arricchirà di una pedina giovane e di prospettiva. Attenzione però alle nuove mosse in entrata dei bianconeri che nelle ultime ore hanno sondato il terreno per la stellina dell'Ajax De Light e per il milanista Romagnoli. Due operazioni non semplici, ma fattibili per la Vecchia Signora.