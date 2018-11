Le cento vittorie di Cristiano Ronaldo in Champions League sono state festeggiate in bianconero. Poco conta se con la Juventus ha giocato solamente un pungo di match europei e il resto sia stato costruito con il Manchester United e il Real Madrid. Per Cr7 è il presente ciò che conta, come si evince anche dal suo ultimo post sui social che ha superato subito quota 2 milioni di like.

Proprio così: non appena Cr7 scrive qualcosa, tutto diventa virale, rimbalzando in giro per il web e raggiungendo chiunque. Anche un semplice: "Un’altra grande vittoria! Tutti uniti #finoallafine" che ha subito spopolato attirando l'attenzione (e il commento) di migliaia di tifosi.

Un post da 2 milioni di like

A scrivere il post ci ha pensato il giocatore più decisivo della Juventus, già entrato nella storia bianconera. Con la sua nuova squadra ha tagliato il traguardo delle cento vittorie in Champions League e ha inventato una giocata assurda, che ha smarcato Mandzukic per la rete decisiva che ha consegnato le chiavi della qualificazione ai quarti di finale.

Ed è proprio con il bomber croato la foto che Cr7 ha voluto postare a dimostrazione di un momento magico del tandem d'attacco su cui sta puntando Max Allegri: Ronaldo ha fatto 3 assist per Mandzukic – 2 in campionato e 1 in Champions – che ha ricambiato con 1 passggio decisivo in in A. Dopo il gol europeo, Mario si è lanciato nelle braccia di Ronaldo, che lo aspettava per festeggiare insieme.

La simbiosi perfetta

Simbiosi perfetta, tra due attaccanti dalle storie differenti – uno schivo ai social, l'altro a suo ago sempre sotto i riflettori – ma con un elemento (fortissimo) in comune: entrambi hanno già vinto la Champions, entrambi lontano dalla Torino bianconera, entrambi con la missione di alzarla da juventini. Si può fare: l'intesa appare ancora migliorabile, i margini molto ampi. E con Allegri che ha sempre avuto le idee chiare sulla scelta, il futuro è tricolore e non solo.