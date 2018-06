La bufera che ha colpito Madrid, dopo l'inaspettato addio di Zinedine Zidane, dalle parti di Torino non si è avvertita. Nel quartier generale di Vinovo, dove la Juventus costruisce i suoi successi, tutto sta infatti procedendo come da copione in attesa del ritorno nel centro sportivo della squadra di Massimiliano Allegri. Alla ripresa degli allenamenti, nella rosa dei campioni d'Italia mancherà Gigi Buffon ma ci sarà quasi certamente il tecnico toscano: capace anche quest'anno di trionfare e di portare a casa il settimo scudetto consecutivo.

Nonostante la tentazione di prendere il posto di Zidane sulla panchina dei "Blancos", Allegri avrebbe infatti declinato il presunto invito arrivato dalla capitale spagnola negli ultimi giorni. Secondo la "Gazzetta dello Sport", il mister livornese vorrebbe infatti continuare a vincere con la società bianconera con la quale, tra l'altro, avrebbe già programmato la prossima stagione.

La telefonata di Galliani

Secondo indiscrezioni a far arrivare la proposta del Real Madrid ad Allegri, sarebbe stato l'ex ad del Milan Adriano Galliani: grande amico non solo del tecnico, ma anche del presidente Florentino Perez. Un gentile rifiuto figlio della stima e dell'affetto che l'allenatore ha della dirigenza bianconera, e preso coerentemente dopo aver detto "no, grazie" anche alle proposte di Arsenal e Paris Saint-Germain. Vincolato con il club piemontese fino al 2020, Allegri punta dunque a riempire ancora la bacheca juventina e a prolungare di uno o due anni il suo contratto.

Tra le importanti motivazioni che hanno giocato a favore della sua permanenza a Torino, ci sarebbero anche gli affetti familiari. I due figli che vivono e studiano in Italia e la relazione sentimentale con Ambra Angiolini (pizzicata da un giornale di gossip, mentre usciva insieme a Max dal reparto di ginecologia ed ostetricia di un ospedale milanese), avrebbero infatti convinto il tecnico a declinare l'invito del Real Madrid.