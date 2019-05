Non è solo il nome di Pep Guardiola a tenere banco nel mercato di Juventus e Manchester City. C'è anche un giocatore che, secondo le ultime indiscrezioni sulle trattative potrebbe lasciare la squadra bianconera per trasferirsi alla corte dei Citizens. Si tratta di Joao Cancelo che, secondo la stampa portoghese, è al centro di una massiccia offensiva da parte del club inglese pronto ad investire per lui 60 milioni di euro.

Juventus, le ultime notizie di mercato su Joao Cancelo. Il Manchester City fa sul serio

Quale sarà il futuro di Joao Cancelo? L'esterno ex di Valencia e Inter resterà alla Juventus, o sarà sacrificato sul mercato? Le ultime notizie sulle trattative arrivano dal Portogallo, e non sembrano lasciare dubbi sul calciatore classe 1994. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Record, la società bianconera sarebbe ad un passo dall'accordo con il Manchester City per il trasferimento di Cancelo. Quest'ultimo, dopo una stagione dai due volti in cui ha mostrato di trovarsi a più agio più in fase di spinta che di copertura, potrebbe dunque essere sacrificato dalla Juventus che dalla sua cessione incasserebbe un discreto tesoretto.

Quanto offre il Manchester City alla Juventus per Joao Cancelo

Evidenziate anche le possibili cifre relative all'eventuale trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City. Per strappare il sì della Juventus, gli inglesi potrebbero mettere sul piatto la bellezza di 60 milioni di euro. Una somma importante che andrebbe incontro alle richieste della società bianconera: Cancelo è infatti arrivato a Torino nella scorsa estate per 40 milioni di euro e ora potrebbe partire per una cifra che regalerebbe alla Vecchia Signora una plusvalenza da 20 milioni di euro. Lo stesso Manchester City nella sua rassegna stampa mattutina sul web ha inserito anche la notizia relativa all'interesse per Cancelo.

Juve-City, il futuro di Cancelo s'intreccia a quello di Guardiola

Attenzione però a quello che succederà sull'asse di mercato Juventus-Manchester City. Un possibile passaggio di Pep Guardiola dai Citienzs ai bianconeri potrebbe anche incidere sulle scelte delle due squadre e dunque anche sulla situazione legata al futuro di Cancelo. In caso di cessione del portoghese, la Vecchia Signora incasserebbe comunque un buon tesoretto di mercato che potrebbe essere investito in altri colpi in entrata.