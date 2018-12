Cosa si è fatto Joao Cancelo? Qual è l'infortunio dell'esterno della Juventus che sarà costretto a finire sotto i ferri? A fare il punto sulle condizioni del ragazzo ci ha pensato Massimiliano Allegri, alla vigilia del derby contro il Torino, in cui la sua squadra dovrà anche rinunciare a Cuadrado, altro giocatore che potrebbe essere costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. La stracittadina Toro-Juve sarà solo la prima partita che Cancelo dovrà saltare, visto che i tempi di recupero dovrebbero allungarsi fino alle prime settimane del 2019.

Cosa si è fatto Joao Cancelo, qual è l'infortunio dell'esterno della Juventus

I dubbi sulla presenza o meno di Joao Cancelo in Torino-Juventus, dopo il turno di riposo contro lo Young Boys in Champions, sono stati sciolti da Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero nella conferenza stampa pre-derby ha spiegato come si è fatto male Cancelo, il tipo di infortunio e perché l'ex Inter sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico con queste parole: "Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato". La Juventus dunque perde in un colpo solo due esterni visto che Cancelo sarà fuori gioco, come Cuadrado. Anche il colombiano finito ko nell'ultimo match della fase a gironi di Champions potrebbe finire sotto i ferri.

Infortunio Cancelo, quando tornerà in campo e quali partite salterà

Quando tornerà in campo Joao Cancelo? I tifosi della Juventus tremano all'idea di perdere a lungo l'esterno, tra i migliori giocatori bianconeri in questo avvio di stagione. Allegri ha anticipato che Cancelo tornerà dopo la sosta e dunque a 2019 inoltrato. Una situazione che rischia di rivelarsi pesante alla luce dei tanti impegni della Juve, nonostante le confortanti prestazioni sulle corsie della coppia De Sciglio-Alex Sandro. Quali partite nello specifico salterà Cancelo a causa dell'infortunio? Oltre al derby di Torino, l'esterno sarà dunque assente contro Roma, Samp, e Atalanta. La speranza è quella di recuperare il giocatore per la Supercoppa italiana contro il Milan, in programma il 16 gennaio.

Cancelo, il post su Instagram dopo l'infortunio

Nel frattempo il giocatore ha rotto il silenzio sui social network. Cancelo sul suo profilo Instagram ufficiale ha postato una foto in bianco e nero, accompagnata da queste parole: "Non sai mai quanto sei forte, finché la tua unica alternativa è essere forti". Il portoghese dunque vuole affrontare questo momento difficile con decisione, e a tal proposito non gli è mancato l'incoraggiamento di compagni e tifosi che si sono fatti sentire a suon di auguri di pronta guarigione