Come sta Juan Cuadrado? Il duttile esterno colombiano riuscirà a recuperare dall'infortunio rimediato in Champions per il derby di Torino? La Juventus attraverso una breve nota ha fatto il punto sulle condizioni del suo calciatore, che ha rimediato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Un problema fisico che sarà valutato di giorno in giorno, anche se oggettivamente sembrano minimi i margini per un recupero in vista della sfida contro i granata in programma sabato 15 dicembre alle 20.30 (diretta televisiva su DAZN)

Come sta Juan Cuadrado, cosa si è fatto l'esterno della Juve infortunatosi in Young Boys-Juventus

Juan Cuadrado ha lasciato il campo nel corso della sfortunata ultima sfida della fase a gironi della Champions League Young Boys-Juventus. Il colombiano ha accusato un problema al ginocchio sinistro che gli ha impedito di proseguire la gara. Il club di corso Galileo Ferraris, in un comunicato ufficiale ha parlato anche dell'infortunio di Cuadrado rendendo di dominio pubblico la diagnosi: "Cuadrado, invece, ha subito ieri sera un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni".

Quando torna Cuadrado, difficile recupero per il derby Torino-Juventus

Juan Cuadrado riuscirà dunque a recuperare per la prossima partita dei bianconeri, ovvero la stracittadina contro il Torino. Al momento le possibilità di un recupero del colombiano per Torino-Juventus sembrano davvero ridotte ai minimi termini. Difficile infatti, anche in caso di parziale recupero che Allegri possa puntare su di lui, andando incontro ad una possibile "ricaduta", che ne comprometterebbe il finale di 2018.

Juventus, la situazione infortunati in vista del derby contro il Torino. Come stanno Benatia e Cancelo

Non solo brutte notizie in casa Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato il recupero totale di Benatia dall'infiammazione al ginocchio che gli ha impedito di giocare contro lo Young Boys: "Come sempre accade in un post partita, seduta di scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera. Lavoro in campo per il resto del gruppo, con cui ha regolarmente svolto l'allenamento Medhi Benatia". Il dubbio principale riguarda Cancelo: un piccolo fastidio muscolare lo ha tenuto ai box in Champions. Ora bisognerà capire se Allegri potrà fare affidamento o meno sulla freccia portoghese