In attesa delle ferie estive, molti giocatori hanno approfittato del weekend di Pasqua per staccare un po' e fare una breve vacanza. Dopo la festa dello Stadium per l'ottavo Scudetto della Juventus, anche Cristiano Ronaldo ha deciso di regalarsi delle ore di relax insieme alla sua compagna Georgina. Come hanno riferito i media croati, il cinque volte Pallone d'Oro è infatti volato nella serata di sabato a Dubrovnik, nel sud della Croazia.

L'attaccante portoghese ha così deciso di passare le vacanze di Pasqua nella città soprannominata la "Perla dell'Adriatico", prendendo possesso di una camera nella lussuosa Villa Sheherezade e successivamente cenando, in compagnia di alcuni amici, nel famoso ristorante "Dubrovnik" dove CR7 e Georgina hanno potuto gustare un menù a base di pasta, pesce e aragosta, prima dell'immancabile foto ricordo finale con tutto lo staff del noto locale croato.

L'ultimo obiettivo stagionale di CR7

Tra i posti visitati nella sua breve vacanza in Croazia, il portoghese si è recato anche a Lopud: isola che la coppia ha potuto raggiungere velocemente via nave. Una breve escursione avvenuta sotto lo sguardo attento di alcuni bodyguard, e testimoniata anche da alcuni scatti dove il giocatore di Massimiliano Allegri è parso sereno e sorridente.

Secondo i giornali locali Cristiano Ronaldo rimarrà in Croazia fino a martedì, prima di rientrare a Torino e tornare ad allenarsi mercoledì in vista dell'impegno della Juventus contro l'Inter: in programma nel prossimo weekend. L'ultimo obiettivo da raggiungere per il portoghese è quello della classifica cannonieri. L'ex Real Madrid è infatti a 19 reti, dietro a Zapata e Piatek e a soli tre gol dal capocannoniere Quagliarella: un gap che CR7 tenterà di annullare nell'imminente Derby d'Italia e nelle restanti quattro partite di campionato.