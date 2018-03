Dopo sei mesi ha finalmente risposto alla chiamata di Jorge Sampaoli ed è ora pronto ad indossare la maglia dell'Argentina. In vista delle amichevoli con l'Italia di Gigi Di Biagio e con la Spagna di Julen Lopetegui, Gonzalo Higuain si sta dunque preparando per sfruttare al meglio questa nuova possibilità che gli è stata offerta perché, con il Mondiale russo alle porte, le prossime partite potranno essere decisive per le convocazioni della prossima estate.

A margine di un allenamento, l'attaccante della Juventus ha anche concesso un'intervista a "Tyc Sport", nella quale ha fatto un'importante rivelazione: "In passato avevo pensato di smettere di giocare per i problemi di salute avuti da mia madre nel 2016 – ha dichiarato Higuain – ma ho superato il brutto momento e anche lei è andata avanti. Sapevo che l’avrei resa felice giocando e non avrebbe mai voluto vedermi smettere".

Un gol contro le critiche

La convocazione del commissario tecnico Sampaoli, è senza dubbio una buona notizia per il cannoniere bianconero: "Sono felice di essere tornato in Nazionale dopo sei mesi, mi mancava molto e adesso spero di sfruttare l’occasione. Lavoro per migliorare e spero di giocare ancora per tanti anni, visto che adesso sto bene sia di testa che fisicamente".

Atteso dalla corsa Scudetto contro la sua ex squadra, che probabilmente verrà decisa nello scontro diretto del prossimo 22 aprile, Gonzalo Higuain ha poi parlato del suo obiettivo futuro e delle critiche che, nel corso di questa stagione, lo hanno toccato in prima persona: "Sia al Real Madrid che al Napoli sono entrato tra i primi dieci marcatori della storia del club e spero di farlo anche alla Juventus – ha concluso il Pipita – Le critiche? A volte arrivano in buona fede, altre no, ma grazie alla mia famiglia ho un carattere forte e vado avanti".