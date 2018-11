Una Juventus da record ma non solo. Mentre Cristiano Ronaldo segna la centesima partita in Champions League con una magia che ha permesso di andare a segno a Mario Mandzukic e mentre la società festeggia il quinto approdo consecutivo agli ottavi di finale, mai accaduto prima, c'è anche spazio per un primato tutto di Max Allegri.

Il tecnico dei campioni d'Italia bianconeri ha tagliato un traguardo altrettanto importante, confermandosi il più qualificato allenatore italiano in Champions League e tra i primi in Europa: nove ottavi di finale, quattro con il Milan, cinque con la Juventus.

Un successo tutto italiano

Un successo sempre più grande per una Juventus che davvero non sembra porsi limiti. La società bianconera si sta imponendo in Europa con costanza e per questa edizione appare davvero la favorita tra le favorite: qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo, numeri da record, ogni stagione migliorandosi, in attesa di toccare con mano il sogno più grande, la Champions.

Allegri tra i top mister d'Europa

Tra tutti questi allori collettivi, spiccano anche i record personali e non solamente per chi scende in campo. C'è spazio anche per Massimiliano Allegri il tecnico che ha preso il testimone di Conte e lo ha trasformato in un nuovo ciclo vincente, come nessun altro in precedenza. E si è tolto la soddisfazione di entrare di prepotenza tra i tecnici più vincenti d'Europa. Anche grazie l'ultimo successo che è valso la qualificazione alla seconda fase.

Solo Wenger meglio di tutti

Allegri, infatti, per la nona volta in carriera ha conquistato gli ottavi di finale di Champions League: nessuno come lui tranne Arsene Wenger, alla guida dell'Arsenal. Ma anche il tecnico francese è oramai nel mirino. Da quando vige la nuova formula dell'attuale Champions (1992-1993) Allegri è al secondo posto in classifica generale, staccando altri fenomeni della panchina, come Mourinho e Ancelotti (che pur sono in dirittura d'arrivo per la qualificazione con Manchester e Napoli).