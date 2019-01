A dare le ultime notizie di calciomercato sulla Juventus ci ha pensato Massimiliano Allegri, al termine di Juventus-Chievo 2-0. Nelle parole del tecnico bianconero, novità importanti sul futuro di Leonardo Spinazzola che, come il giovane attaccante Kean, è destinato a restare a Torino. Una situazione che sembra chiudere all'arrivo alla Juventus di Matteo Darmian, che nei giorni scorsi è sembrato vicinissimo al ritorno in Italia. Sull'ex Torino in uscita dal Manchester United c'è un sondaggio di calciomercato dell'Inter.

Leonardo Spinazzola resta alla Juventus, Allegri dà le ultime notizie di calciomercato sulla Juventus

Quale sarà il futuro di Leonardo Spinazzola? L'esterno sarà ceduto o meno in prestito dalla Juventus in questo mercato di gennaio? A fare il punto della situazione ci ha pensato Massimiliano Allegri al termine di Juventus-Chievo. Parole perentorie quelle dell'allenatore che chiudono il discorso: "Spinazzola è un giocatore della Juventus e rimane alla Juventus". Nessuna possibilità di un approdo del giocatore ex Atalanta al Bologna, destinazione poco gradita. Allegri potrà continuare a fare affidamento su di lui, soprattutto in chiave turnover.

Juventus-Matteo Darmian, cosa succede dopo la mancata cessione di Spinazzola

La permanenza alla Juventus di Leonardo Spinazzola ha un effetto immediato sul calciomercato in entrata. Matteo Darmian che nei giorni scorsi sembrava ad un passo dai bianconeri (accordo con lo United sulla base di un prestito oneroso da circa 4 milioni con diritto di riscatto), dovrebbe uscire dai radar del mercato della Vecchia Signora, almeno per l'immediato. Con il suo arrivo infatti Allegri dovrebbe fare i conti con troppi giocatori di fascia. Nelle ultime ore l'Inter ha effettuato un sondaggio per l'ex Torino.

Come si muoverà la Juventus nel calciomercato invernale, il punto di Nedved

A confermare le parole di mister Allegri e dunque la permanenza di Spinazzola e il mancato arrivo alla Juventus di Darmian, ci ha pensato anche il vicepresidente Pavel Nedved. Queste le sue parole all'emittente satellitare: "Via Spinazzola e in arrivo Darmian? Abbiamo costruito la scorsa estate una rosa all'altezza e la riteniamo tale anche oggi. Ci teniamo stretti tutti i nostri giocatori, possiamo fare grandi cose. Non vedo nessun cambiamento".

Calciomercato Juventus, il futuro di Moise Kean

Non ci sono solo Spinazzola e Darmian nel mercato della Juventus. Si è parlato anche di un possibile futuro lontano dai bianconeri per Moise Kean, con la possibilità di giocare con maggiore continuità. Una prospettiva a cui Allegri ha chiuso con decisione: "Ho parlato stamattina con lui. Capisco la curiosità, è giovane e fa goal, ma deve imparare a muoversi, a portare e scambiare palla. Deve crescere alla Juventus, troverà spazio quest’anno e ancora di più l’anno prossimo. La sua crescita deve essere alla Juve, sbaglierebbe ad andare via".