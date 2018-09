Lo sbarco in Italia di Cristiano Ronaldo ha cambiato faccia al calcio italiano. Il portoghese non solo ha fatto riaccendere i riflettori di tutto il mondo sulla nostra Serie A, ma ha anche spostato gli equilibri economici: soprattutto in casa Juventus, dove hanno deciso di coprire d'oro l'ex Real Madrid con una spesa complessiva di 31 milioni di euro netti. Una cifra che supera quanto speso da ben dieci squadre del campionato italiano per tutta la rosa.

Un esempio che ben spiega la clamorosa differenza tra ciò che ha sborsato la Juventus per il suo numero sette e la spesa delle altre società di Serie A, è quello dell'Empoli che al lordo investe la metà di quanto finisce nelle tasche di Cristiano Ronaldo. Oltre ad elevare la qualità del nostro movimento, il fenomeno di Madeira ha dunque fatto salire vertiginosamente la media del monte stipendi generale che con la quota record di 1,129 miliardi di euro: un +18% lordo rispetto alla passata stagione, quando furono 955 i milioni investiti nella stagione 2017-2018.

La top ten dei più pagati

Tra il club campione d'Italia e il resto della concorrenza c'è dunque un abisso, e non solo dal punto di vista sportivo. Nell'ipotetica classifica composta dai calciatori con l'ingaggio più alto, sono infatti ben otto i bianconeri con l'eccezione di Donnarumma in porta (con sei milioni di euro netti è il portiere più pagato), Asamoah e l'ex Gonzalo Higuain: ceduto dalla dirigenza juventina proprio per rientrare di parte dell'investimento di CR7 e oggi, con i suoi 9,5 milioni di euro a stagione, alle spalle del talento di Madeira come giocatore con l'ingaggio più alto.

Dietro al portoghese (che da solo guadagna più di quanto spende in totale il Sassuolo per tutta la sua rosa al lordo) e al milanista, troviamo Paulo Dybala (7 milioni di stipendio netto) e Miralem Pjanic: fresco di rinnovo con aumento da 4,5 a 6,5 milioni netti a stagione. A chiudere "la top ten" dei più pagati il terzetto Dzeko, Icardi e Nainggolan: tutti e tre con 4,5 milioni di ingaggio netto.