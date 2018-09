"In Italia siamo capaci di criticare anche lui, ma il problema secondo me non esiste". Christian Vieri ha provato a difenderlo davanti alle telecamere di "Pressing", ma non è servito a nulla perché l'astinenza da gol di Cristiano Ronaldo continua a far discutere anche fuori dai nostri confini. Mentre dalle parti della "Continassa" il cinque volte Pallone d'Oro continua ad allenarsi come se niente fosse, a Madrid stanno invece sprecando fiumi d'inchiostro per descrivere il momento di CR7.

Tra coloro che non sono andati per il sottile nei confronti del fenomeno di Madeira, c'è anche Juanma Rodriguez: editorialista del quotidiano "Marca". Nel suo articolo, il giornalista spagnolo ha infatti puntato il dito contro l'ex madridista: "Onestamente non lo riconosco più, appena arrivato alla Juventus ha parlato di ‘famiglia', come se quella del Real non gli facesse più comodo. E’ cambiato, anche l’episodio della sua assenza in occasione del premio dato a Modric non è da lui".

Le parole di Leo Messi

"E' ancora il calciatore più forte del mondo ma senza la famiglia Real al suo fianco farà la fine di Robinho, Di Maria o Ozil che hanno faticato a confermarsi – ha concluso il collega di "Marca" – Intanto il Real si sta godendo l’eterna spalla Karim Benzema adesso capocannoniere". In attesa di incrociarlo di nuovo sui campi della Champions League, anche Leo Messi ha voluto dedicare un "pensiero" al suo eterno rivale.

Intervistato da un'emittente radiofonica catalana, il blaugrana ha in questo caso riconosciuto il valore del portoghese: "Senza Cristiano Ronaldo il Real Madrid è meno forte – ha spiegato l'argentino a "Radio Catalunya" – Ora è la Juventus a diventare una delle favorite per la vittoria della Champions League".