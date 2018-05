Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi avrebbero trovato altre conferme: la Juventus starebbe pensando anche a Carlo Ancelotti. Alle prese con il dilemma legato al futuro di Massimiliano Allegri, che ancora non sa se rimarrà alla guida della formazione bianconera, la dirigenza piemontese si è dunque messa all'opera per cercare un eventuale sostituto. Dopo le voci relative ad un clamoroso ritorno di Antonio Conte e ad un altrettanto incredibile interessamento per Maurizio Sarri, ecco spuntare un nuovo nome per la panchina della prossima stagione.

Come pubblicato dal "Corriere dello Sport", la società di corso Galileo Ferraris avrebbe infatti già chiesto ad Ancelotti la sua eventuale disponibilità per prendere in mano l'attuale squadra bianconera. Reduce dall'esonero dal Bayern Monaco e dal rifiuto della panchina della Nazionale italiana e dall'esonero, il tecnico di Reggiolo avrebbe preso tempo per valutare meglio l'offerta della Juventus.

La parola a Massimiliano Allegri

Per l'ex allenatore del Milan, si tratterebbe di un ritorno davvero suggestivo dopo l'esperienza del periodo 1999/2001: avventura cominciata con gli insulti dei tifosi bianconeri proprio per il suo passato rossonero. Attualmente in vacanza in Canada con la moglie, Ancelotti sarebbe nel mirino anche di altre società: tra queste anche il Chelsea, che ha guidato alla conquista della Premier League nella stagione 2009/2010.

L'eventuale cambio di allenatore alla Juventus, dipende però da quella che sarà la scelta di Massimiliano Allegri. Impegnato nel rush finale per conquistare il settimo titolo consecutivo dei bianconeri, e per aggiudicarsi anche la Coppa Italia, il tecnico livornese ha fino ad ora sempre parlato di una sua possibile permanenza a Torino. Dopo la fine del campionato arriverà la sua risposta. I tifosi dell'Allianz Stadium si augurano che possa rimanere ancora sulla panchina dei campioni d'Italia.