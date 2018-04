Sarà l'ultima stagione di Max Allegri sulla panchina della Juventus? Per molti sì, soprattutto per chi in Inghilterra è certo che il tecnico lascerà l'Italia per la Premier League. Intanto, l'allenatore dei bianconeri non se ne cura e pensa a come fermare l'armata del Real Madrid che questa sera scenderà in campo per il primo atto dei quarti di finale di Champions League. Il futuro si vedrà: la Juventus al momento non sembra avere intenzione di guardarsi attorno e il rapporto con Allegri non appare logoro.

I tecnici italiani con la valigia

Un futuro all'estero è scritto nel destino di Allegri: tutti i grandi allenatori italiani prima o poi hanno affrontato l'avventura di una panchina al di là delle Alpi e moltissimi hanno fatto bene confermando la propria caratura internazionale. Da Trapattoni ad Ancelotti, da Capello a Conte, l'italia che allena spesso e volentieri ha vinto e convinto. Allegri fa parte di questa ristretta categoria di qualità e i suoi trascorsi in bianconero dimostrano che la stoffa c'è ed è tanta.

In attesa della Nazionale

A sottolineare l'idea di una scelta differente da quella bianconera è stato lo stesso Allegri a paventare la possibilità di altri campionati con cui cimentarsi: "Dopo la Juventus altre società italiane non ne vedo dove andare. Potrei allenare all'estero ma fra 5-6 anni punterei ad una Nazionale". Un cammino professionale chiaro ma che non preclude ad un prolungamento del rapporto con la Juventus.

Idea Chelsea per il dopo Conte

Di certo la pancia potrebbe essere piena e se arrivasse l'eliminazione in Champions Allegri potrebbe gettare le spugna e provare la conquista della Coppa su altri lidi. Come il Chelsea, ad esempio che avrebbe già dato il benservito a Conte da tempo e che non è più soddisfatta dell'andamento della squadra dopo la prima straordinaria annata che ha riportato il titolo inglese in Blues.

L'alternativa: Arsenal

L'uscita dall'Europa, le ultime sconfitte che hanno allontanato i londinesi dalla Zona Champions hanno messo una pietra sul futuro di Conte: sarà addio e quindi si cerca un sostituto. Che la stampa anglosassone avrebbe già indicato in Max Allegri. In prima fila ci sono i Blues di Abramovich che starebbe flirtando anche con Luis Enrique. Per questo ci sarebbe una alternativa reale per l'allenatore bianconero: l'Arsenal. Anche Wenger è in bilico e da tempo si vocifera quanto i Gunners desiderino cambiare guida.