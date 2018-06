In Canada con la famiglia e con un amico speciale, Giorgio Chiellini ha rilanciato le ambizioni bianconere per la prossima stagione. Il trentatreenne difensore della Juventus, lo ha fatto in occasione della sua visita al box del Cavallino Rosso in quel di Montréal, dove ha potuto curiosare da dietro le quinte insieme all'ex compagno Leonardo Bonucci. "Siamo in vacanza e ringraziamo la Ferrari che ci ha ospitato – ha spiegato Chiellini davanti alle telecamere di Sky – E' sempre una cosa molto bella per noi e per le nostre famiglie vivere questi momenti".

"Nella prossima stagione punteremo a vincere tutto come sempre, non abbiamo l'ossessione della Champions League – ha continuato il giocatore di Massimiliano Allegri – Ora dobbiamo riposarci e rilassarci in serenità, poi penseremo al prossimo anno che sono sicuro ci regalerà le stesse soddisfazioni degli ultimi".

Il nuovo capitano e l'amicizia con Bonucci

Con la partenza di Gigi Buffon, Giorgio Chiellini è rimasto uno dei pochi della vecchia guardia e probabilmente finirà per ereditare la fascia di capitano: "Sono sempre più vecchio, questa è la verità – ha risposto sorridendo – Ormai rimango solo io. I compagni che sono andati via mi mancheranno ed è normale che sia così. Speriamo di lasciare del buono a quelli che poi proseguiranno un domani, quando poi non ci saremo neanche più noi".

La rimpatriata con Leonardo Bonucci, così com'era già capitato in passato, a qualcuno ha fatto storcere il naso. Molti tifosi non si sono lasciati bene con l'attuale capitano del Milan, e l'idea che Chiellini lo frequenti ancora è causa di imbarazzanti polemiche: "Il rapporto con Leo? Non è la passione per la Ferrari che ci unisce, ma l'amicizia fra noi e le nostre famiglie. Un'amicizia che va al di là del calcio".