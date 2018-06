Nemmeno fare le vacanze, strameritate, in santa pace che i tifosi subito invadono i social e accendono la polemica di mercato. E' accaduto al capitano del Milan, Leonardo Bonucci che ha avuto la malaugurata idea di postare la sua partenza per le ferie via Instagram. Il motivo? Semplice, nella fotografia è insieme a Giorgio Chiellini, ex compagno ai tempi della Juventus. Apriti cielo.

Da uno scatto che nulla aveva a vedere con il mondo del calcio, e che ritrae un semplice momento di vita privata di Bonucci si è scatenato l'inferno. I tifosi – di Juventus e Milan – non hanno perso occasione per riaccendere la polemica e vecchi contenziosi, in un continuum che ha inondato l'account del capitano rossonero.

Tifosi contro. C'è chi ha inveito contro Leonardo Bonucci, reduce da un primo anno a Milano costellato da alti e bassi e una discontinuità che ha contribuito a risultati decisamente sotto ogni aspettativa. E c'è chi, tra i tifosi bianconeri, ha ironizzato sul fatto che comunque sia il ‘richiamo Juve' è più forte di qualsiasi altra cosa.

Dalle Maldive al Canada. La ‘colpa' di Leo è aver fotografato il gruppo di partenza, in cui c'è la famiglia Chiellini al gran completo. I due giocatori, come è naturale, sono amici di lunga data dentro e fuori dal campo e si frequentano nella vita privata. Normale che partano insieme per le vacanze. Erano già andati alle Maldive durante la sosta invernale e ora, dopo alcune cene a Torino, hanno deciso di replicare il viaggio con Andrea Mereghetti che in un post su Instragram ha svelato anche la destinazione prescelta: il Canada.

Speculazioni senza fondamento. Ovviamente, da un punto di vista meramente calcistico, nessuno ha nulla da temere: l'avventura di Bonucci al Milan è appena all'inizio e la straordinaria e vincente parentesi alla Juventus rappresenta il passato. Nulla e nessuno porteranno il difensore a tornare sui propri passi in una scelta professionale meditata e convinta. E che gli ha permesso di abbracciare anche un altro sogno: la fascia di capitano della Nazionale di Mancini.