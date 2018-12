Dopo la quattordicesima vittoria su quindici partite, per Massimiliano Allegri è ormai diventato difficile trovare le parole e gli aggettivi giusti per descrivere il momento della sua squadra. Nonostante l'Inter abbia messo in difficoltà Chellini e compagni, il tecnico livornese è riuscito ad uscire dal campo con un'altra vittoria pesante in tasca: "La squadra ha fatto una bella partita – ha esordito Allegri a Sky – L'Inter ci ha messo in difficoltà, anche se le azioni più pericolose sono partite da delle nostro palle perse".

Attesa dall'ultima partita di Champions League contro lo Young Boys, la Juventus ha dunque centrato l'obiettivo chiesto dal suo allenatore alla vigilia: "Avevo chiesto ai miei di fare una partita efficace e concreta. Nel primo tempo lo abbiamo fatto a metà, dal trentesimo minuto siamo invece andati meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa come corsa, aggressività e pressione, e abbiamo concesso poco".

L'importanza di Mandzukic

"Contro l'Inter non dovevamo assolutamente perdere – ha aggiunto Allegri – Il campionato non finiva oggi, ma allo stesso tempo era importante vincere. Rimaniamo a +8 con una vittoria in meno per lo Scudetto. Mandzukic? Io i giocatori li valuto per quello che vincono. L'ultimo centravanti al Bayern che ha vinto la Champions era Mandzukic. Sono giocatori pesanti, che anche nella giornata storta stanno dentro la partita con fisicità e nel calcio è molto importante".

Oltre agli elogi per l'attaccante croato, arrivato a quota sette gol in campionato, Allegri ha poi parlato bene anche di altri componenti della sua squadra: "Cancelo ha fatto una buona partita. E' migliorato in fase difensiva, ma può fare ancora meglio. Cristiano Ronaldo ha lavorato molto e Dybala ha fatto molto bene, soprattutto nel secondo tempo. Perché l'ho sostituito? Ho messo Douglas Costa per portare palla".