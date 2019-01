Archiviata la pratica Bologna e conquistati i quarti di Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri chiude le valigie e si prepara ad imbarcarsi sul volo che la porterà a Gedda: città che ospiterà la finale di Supercoppa Italiana. Il tecnico bianconero, che ha vinto da allenatore le ultime quattro edizioni della competizione nazionale, dopo la vittoria sui rossoblu ha parlato dell'impegno che attende i suoi.

"Sono contento di ciò che è stato fatto con il Bologna, non era una partita semplice dopo la sosta – ha dichiarato il tecnico livornese ai microfoni di Rai Sport – Ora sotto con il Milan. Siamo pronti per la Supercoppa. Sarà una gara secca e in quei posti abbiamo già perso due volte ai rigori, speriamo di vincere. Ho preservato CR7 e Dybala per Gedda. Siamo pronti a giocarci tutto nonostante le assenze di Mandzukic, di Barzagli e di Benatia che si è fermato questa sera nel riscaldamento per un'infiammazione al pube. Cancelo ci sarà".

L'importanza di Bernardeschi

Dopo la sua venticinquesima vittoria in 37 partite di Coppa Italia, il mister campione d'Italia ha poi commentato il ritorno di due giocatori fondamentali per la Juventus: "Potevamo andare subito sul 2-0 e c'è stato un momento dove andavamo indietro – ha aggiunto Allegri – Abbiamo comunque fatto una buona partita. Bernardeschi? Durante gli allenamenti l'ho visto bene a livello fisico e mentale, così come ho visto bene Douglas Costa. Con Manduzkic fuori saranno molto importanti".

Elogiato da Massimiliano allegri, l'ex attaccante della Fiorentina e autore della prima rete, è stato anche lui avvicinato dai colleghi di Rai Sport al termine della gara: "Sono felice per il gol, ma ancor di più per aver passato il turno – ha dichiarato Federico Bernardeschi – Non era facile dopo la sosta, dovevamo rimetterci li con la testa e l'abbiamo fatto. La sia con il Milan? Ci teniamo, è una coppa. La vogliamo portare a casa, sarà una bella partita".