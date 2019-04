Passata la sbornia per la conquista del tricolore, Massimiliano Allegri è pronto per discutere il suo futuro. Tra il derby d'Italia con l'Inter e quello della Mole con il Torino, il tecnico bianconero valuterà il da farsi in un incontro con il presidente Andrea Agnelli. Dopo le parole del patron e dello stesso tecnico, entrambi disponibili a continuare insieme, si passerà dunque ai fatti con il mister livornese che esporrà al numero uno della società juventina i suoi progetti e le sue richieste per la prossima stagione.

Sotto contratto fino all'estate del 2020, Allegri parlerà con Agnelli soprattutto della prossima campagna acquisti. L'obiettivo del mister campione d'Italia è infatti quello di presentarsi al via in Italia e in Europa, con una squadra ancor più competitiva di quella che ha guidato fino ad oggi. "Presto mi incontrerò con Agnelli – ha confermato in conferenza stampa – Ci sarà un confronto e servirà essere lucidi nel programmare, per tentare di vincere il nono scudetto consecutivo e la Champions League".

I successi del Conte Max

Le percentuali di una permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus sono sempre molto alte, nonostante le critiche di chi non gli ha perdonato l'uscita di scena con l'Ajax nei quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie. A testimoniare la bontà del lavoro dello staff tecnico bianconero, ci sono infatti i cinque scudetti consecutivi posizionati sulla bacheca della sede di corso Galileo Ferraris: un record personale, che nessun allenatore in Italia è mai riuscito a conquistare. "Con Agnelli analizzeremo la stagione per creare i pressupposti per un'altra annata vincente – ha concluso Allegri – Gli altri anni io e la società ci siamo confrontati a giugno, ora siamo in anticipo sui tempi. Lasciamo passare questi giorni di festività, poi ci vedremo".