La Champions è bella e ‘bastarda'. Il big match con l'Inter nel quale la Juventus non ha alcuna intenzione di "fare figuracce". Kean e Bernardeschi in lizza per una maglia da titolare. "Vogliamo fare dei punti e ci aspettano delle partite che ci stimolano". E' così che Massimiliano Allegri presenta il derby d'Italia in conferenza stampa. Un match al qualche le due squadre arrivano con motivazioni differenti: bianconeri già sazi dopo aver conquistato l'ottavo scudetto consecutivo contro la Fiorentina; nerazzurri a caccia di una vittoria di prestigio e più ancora dei punti necessari per chiudere il discorso Champions e blindare la terza posizione. Non ci saranno esperimenti (Bernardeschi e Cancelo nella posizione di mezz'ala), il tecnico vuole la miglior squadra per un appuntamento importante.

A San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni perché un incontro del genere riserva sempre emozioni particolari, nel bene e nel male… l'anno scorso fu scandito per le polemiche sull'arbitraggio e sulla mancata espulsione di Pjanic e a deciderlo fu un guizzo del Pipita. Come andrà quest'anno? Sarà ancora Icardi a mettere lo zampino perché la ‘vecchia signora' inciampi? La domanda è un assist per Allegri che scherza così quando parla dell'argentino spesso a segno contro la Juventus.

Icardi è un giocatore straordinario che alla Juventus ha sempre fatto gol – ha ammesso il tecnico -. Bisognerà essere bravi, se ci sarà, a non fargli fare gol, se non ci sarà difficilmente ci farà gol… Però c'è sempre una prima volta e magari domani non farà gol alla Juventus.

L'eliminazione dalla Champions è una ferita ancora aperta. Gli stessi festeggiamenti per l'ottavo titolo consecutivo hanno avuto meno enfasi: la sconfitta in casa nel ritorno dei quarti di finale con l'Ajax è un debacle difficile da dimenticare soprattutto nell'anno in cui l'ingaggio di Cristiano Ronaldo era stato effettuato per colmare il gap con gli altri top club della Coppa.

La Champions è bella e ‘bastarda' – ha aggiunto Allegri -. Se arrivi al momento giusto non nelle migliori condizioni e lo paghi. E' il primo anno con me che siamo arrivati male ai quarti. Negli ultimi 5 la Juve si è attestata fra le prime 8 d'Europa. Bisogna capire dove abbiamo sbagliato e avere un po' più di fortuna quando giochi queste partite.

Le scelte di Allegri e i convocati per Inter-Juventus

Come annunciato da Allegri, Bentancur non fa parte dei convocati per un affaticamento muscolare. Rientra Chiellini, Kean e Bernardeschi sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Di seguito la lista dei 20 giocatori convocati per la sfida di domani sera in casa dell'Inter. Torna Chiellini, out Bentancur (affaticamento muscolare). Questa la lista completa: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Ronaldo, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Cuadrado, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Emre Can, Rugani, Del Favero, Bernardeschi, Pereira Da Silva, Spinazzola, Nicolussi Caviglia.