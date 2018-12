Il fastidio al flessore che Alex Sandro aveva accusato durante la partita di Champions League contro il Valencia, non permetterà a Massimiliano Allegri di giocare il Derby d'Italia contro l'Inter con il brasiliano regolarmente in campo. E' questa l'ultima notizia che rimbalza dal centro sportivo bianconero della Continassa, dove l'ex Porto ha lavorato a parte alzando in pratica bandiera bianca per l'imminente impegno di campionato.

Con l'assenza del numero 12 juventino, per la partitissima di venerdì contro i nerazzurri Allegri sarà così costretto a schierare a sinistra l'ex Joao Cancelo, mentre sulla destra giocherà Mattia De Sciglio. In mezzo alla difesa ci sarà certamente il capitano Giorgio Chiellini, mentre per la maglia di compagno di reparto c'è un ballottaggio aperto tra Benatia e Bonucci.

Allegri lancia Cristiano Ronaldo

In attesa di parlare alla stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico campione d'Italia ha comunque risposto alle domande dei giornalisti in occasione dei "Gazzetta Awards", dove è stato premiato come allenatore dell'anno. Tra gli argomenti affrontati, anche il secondo posto di Ronaldo nel Pallone d'Oro: "Cristiano lo avrebbe meritato per quanto fatto in Champions con il Real Madrid – ha spiegato Allegri – Ma la vittoria di Modric sarà una stimolo per lui, per fare ancora meglio e riconquistare il sesto trofeo l'anno prossimo con la Juventus".

Il portoghese, che sarà ovviamente in campo contro la formazione di Luciano Spalletti, si è rivelato fondamentale: "E' esempio per chiunque voglia fare il calciatore – ha aggiunto l'allenatore – Ha aumentato il grande livello di professionalità che c'è sempre stato alla Juventus. E' un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel gruppo e aggiunge grande competitività in ogni allenamento".