Dopo aver conquistato il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus viaggia verso la Toscana dove nel weekend dovrà giocare contro la Fiorentina. Per quello che da sempre è un match molto sentito da entrambe le tifoserie, Massimiliano Allegri sarà costretto a fare a meno di Alex Sandro: uscito malconcio dalla partita europea contro il Valencia.

Il brasiliano ha infatti accusato un problema ai flessori di una coscia e ha saltato l'ultimo allenamento alla Continassa. In attesa di alcune sedute di fisioterapia, che dovranno anche rivelare i tempi di recupero, il giocatore non sarà convocato da Allegri per la trasferta di Firenze di sabato prossimo. Per la partita contro i viola, dovranno infine essere valutate anche le condizioni di De Sciglio: in tribuna contro il Valencia, a causa di una botta rimediata in allenamento.

Bernardeschi ok, si rivede Emre Can

In occasione della partita del "Franchi", potrebbe invece ritrovare la convocazione il grande ex Federico Bernardeschi. L'attaccante si è infatti ripreso dal risentimento agli adduttori col quale era rientrato da Coverciano, ed è tornato ad allenarsi a pieno ritmo col gruppo bianconero. Una bella notizia per il mister juventino e per lo stesso ventiquattrenne di Carrara: atteso da una serata suggestiva, di fronte ai suoi ex tifosi.

In attesa di rivedere a pieno regime anche Leonardo Spinazzola, la Juventus ha infine salutato il ritorno alla Continassa di Emre Can. Dopo il difficile intervento al nodulo tiroideo, l'ex Liverpool si è anche lui allenato con i compagni e ha cominciato il suo lungo percorso verso il rientro definitivo, che dovrebbe arrivare non prima del 20 gennaio. Il club campione d'Italia lo ha intanto accolto con un bel messaggio pubblicato sui canali social: "Bentornato Emre Can".