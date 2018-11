Il brutto infortunio al ginocchio è ormai solo un brutto ricordo per Leonardo Spinazzola. L'esterno classe 1993 è completamente recuperato ed è pronto a fare il suo esordio con la prima squadra della Juventus. Massimiliano Allegri lo ha convocato nelle ultime 3 partite in Serie A dei bianconeri e nelle prossime giornate, in un dicembre infuocato, potrà dunque contare su un'altra freccia per il suo arco. Spinazzola dal canto suo non vede l'ora di debuttare e garantire il suo contributo, anche per raccogliere i frutti del suo duro lavoro, e degli allenamenti con i tanti campioni del gruppo bianconero

Come sta Spinazzola, l'esterno recuperato dopo il grave infortunio

Leonardo Spinazzola ha ritrovato la forma migliore dopo il brutto infortunio al legamento crociato che lo ha costretto a restare ai box per diversi mesi. L'esterno dopo i tanti prestiti, ultimo quello all'Atalanta in cui ha dimostrato grandi doti, è pronto per vestire la maglia della Juventus. Una casacca che nei giorni scorsi ha vestito in Primavera, bagnando il suo esordio con un gran gol, dopo una bella serpentina.

Spinazzola pronto all'esordio con la maglia della Juventus

Ora però è il momento di dimostrare il proprio valore anche nella prima squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Quest'ultimo avrà bisogno anche di Spinazzola nei prossimi impegni, tutt'altro che semplici. Ecco allora che il classe 1993 potrebbe avere la chance di collezionare i primi minuti in Serie A con la maglia della Juve dopo le panchine con Empoli, Cagliari e Spal. L'ex atalantino ai microfoni di Juventus Tv si è detto pronto ad esordire: "Io sto bene e non vedo l'ora di mettere minuti nelle gambe"

Spinazzola e gli allenamenti alla Juventus con Cristiano Ronaldo

E Leonardo Spinazzola vuole far vedere di che pasta è fatto. In questi mesi ha avuto la possibilità di allenarsi con Cristiano Ronaldo e compagni, un'opportunità di crescita importante: "Allenarsi con questi grandi campioni è una cosa incredibile, si vede una qualità fuori dal normale". Adesso spazio al campo per l'esterno sinistro con il sogno di dare un contributo importante in chiave scudetto per la Juventus, che a suo dire ha una marcia in più rispetto alle dirette concorrenti: "Napoli e Inter stanno facendo una grande stagione ma per ora la Juve ha avuto un altro passo".