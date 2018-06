La prima stagione da titolare di Medhi Benatia alla Juventus, rischia seriamente di essere anche l'ultima. Il difensore marocchino che nelle gerarchie di Allegri è diventato l'erede di Bonucci, in coppia spesso e volentieri con Chiellini, è finito nelle ultime notizie del calciomercato in uscita dei bianconeri che potrebbero dare il la ad una vera e propria rivoluzione difensiva. Un rinnovamento che potrebbe passare anche dalla cessione del giocatore che guiderà il Marocco ai prossimi Mondiali.

Juventus, le ultime notizie di calciomercato sulla difesa

La Juventus nella prossima stagione potrà innanzitutto contare su Mattia Caldara, che rappresenta il difensore del futuro per la Vecchia Signora. Allegri si è già dimostrato pronto a puntare su di lui che insieme a Rugani (che dovrebbe restare nonostante i tanti club interessati a lui) potrà crescere vicino a Chiellini e Barzagli. Entrambi i senatori bianconeri sono prossimi al rinnovo del contratto che gli permetterà di chiudere la carriera a Torino. Al momento il centrale destinato ai saluti dunque sembra essere Medhi Benatia con buona pace del suo contratto in scadenza nel 2020.

Perché la Juve potrebbe cedere Benatia

La stagione di Benatia alla Juventus, la prima da titolare nell'era del dopo Bonucci, è stata positiva. Fisicità, temperamento e anche gol pesanti come quello alla Roma e soprattutto la doppietta al Milan nella finale di Coppa Italia. Non solo note positive per il centrale marocchino, protagonista dell'intervento giudicato da rigore su Vazquez nel finale di Real-Juve e beffato da Koulibaly in occasione di Napoli-Juve, e più volte rimproverato da Allegri per un eccesso di foga, che poteva costargli carissimo. Alla luce dell'età non più giovanissima di Benatia (classe 1987), c'è dunque la volontà di sacrificarlo sul mercato per incassare un discreto tesoretto con la possibilità di puntare su difensori più giovani.

in foto: I numeri di Benatia (foto Whoscored.com)

Mercato in uscita, il prezzo e la possibile destinazione di Benatia

Non è un mistero il forte interesse del Marsiglia per Benatia. Il difensore piace e non poco all'OM che per lui potrebbe anche avvicinarsi ai circa 22-25 milioni richiesti dalla Juventus. Un gradimento reciproco visto che il marocchino ha aperto a Rudi Garcia, pur chiarendo di voler parlare del suo futuro solo dopo il Mondiale ("Vedremo cosa è meglio per me e per la Juve"). Attenzione però anche all'Arsenal a caccia di un vice Koscielny e al Borussia Dortmund, che secondo Gazzetta.it potrebbero scatenare un'asta per il centrale.

Juventus, Romagnoli e gli altri obiettivi di mercato per la difesa

Per un Benatia che potrebbe dunque lasciare la Juventus, sono diversi gli obiettivi in entrata dei bianconeri per rinforzare la difesa. Dal costoso Gimenez dell'Atletico, al vecchio pallino Savic ex viola. Nelle ultime ore però i nomi più gettonati sono soprattutto due, ovvero quello del giovane talento dell'Ajax De Ligt e di Alessio Romagnoli. Per il primo l'Ajax chiede una cifra superiore ai 30 milioni, anche se a giocare a favore dei bianconeri potrebbe essere il suo agente Mino Raiola. Diverso il caso del secondo che potrebbe essere sacrificato dal Milan, in caso di mancata partecipazione alle Coppe e stangata dell'Uefa. Per lui però i rossoneri potrebbero chiedere una cifra davvero alta vicina ai 50 milioni di euro.