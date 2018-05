Higuain è un nostro giocatore ed è sotto contratto. Non siamo preoccupati, vedremo dopo il Mondiale. Mandzukic? I giocatori vanno sempre accontentati, non bisogna trattenerli ma c'è bisogno che restino felici. Perciò decideremo insieme.

Pavel Nedved, il vicepresidente della Juventus, ha fatto il punto su alcuni temi caldi del mercato bianconero ai microfoni di Sky Sport e, dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa su Paulo Dybala e sulle polemiche intorno al settimo scudetto consecutivo della Vecchia Signora. L'ex Pallone d'Oro del 2003 ha fatto capire, in maniera abbastanza chiara, che la squadra bianconera non ha nessuna intenzione di cedere Gonzalo Higuain, rispondendo alle voci di un possibile scambio con Mauro Icardi o ad una partenza verso Londra, mentre la situazione di Mario Mandzukic è molto diversa e se dovesse arrivare una richiesta di cessione da parte dello stesso calciatore la società non si opporrà.

La Furia Ceca, come era ribattezzato dai tifosi quando correre su e giù per il campo, ha parlato della staffetta tra Gianluigi Buffon e Mattia Perin, avvalorando il possibile arrivo del portiere del Genoa a Torino: "Avevamo tre grandi portieri quest'anno e si è visto, Gigi e Szczesny hanno fatto benissimo. Avere nuovamente una coppia vincente, che ti dà sicurezza, non sarà facile". Nedved ha fatto capire quale sarà la rotta e il piano organizzativo che seguirà la Juventus per continuare a vincere: "Il ciclo è molto importante, abbiamo fatto un grande lavoro. Ora bisogna pensare al futuro e organizzare la Juventus per le prossime vittorie, non sarà semplice". Infine Pavel Nedved ha parlato dell'addio alla Juventus di Gigi Buffon e della sua scelta di continuare a giocare: