La Juventus ha vinto il settimo scudetto consecutivo e tra gli artefici di questo ciclo incredibile c'è, sicuramente, Pavel Nedved. A poco più di una settimana dalla fine del campionato il vice presidente bianconera è tornato sulle polemiche seguite al settimo tricolore consecutivo della Vecchia Signora a margine della 15esima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018. Il vincitore del Pallone d'oro del 2003 difende senza se e senza ma i colori bianconeri ha dichiarato:

La Juve ha vinto meritatamente, nessuno può dire che non è così, perchè è la più forte d'Italia . Poi io non vado a fare le polemiche perchè so che da 100 anni a questa parte è così, che siamo sotto tiro. Per noi è talmente naturale che io non ci faccio caso, pensiamo solo ad andare avanti, a migliorarci e a vincere trofei.