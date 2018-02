Non solo sorrisi in casa Juventus dopo il 7-0 rifilato al Sassuolo. A far preoccupare Massimiliano Allegri sono le condizioni di Blaise Matuidi, costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora di gioco per un problema muscolare. In attesa degli esami strumentali, per il centrocampista francese si ipotizza uno stiramento che potrebbe costargli uno stop di circa un mese. Una tegola per l'allenatore bianconero che subito dopo la sfida con i neroverdi ha evidenziato che difficilmente potrà disporre del francese per la sfida di Champions con il Tottenham.

Infortunio Matuidi, le condizioni.

Al 26′ del primo tempo di Juventus-Sassuolo, Matuidi ha accusato un dolore al flessore della coscia sinistra. Impossibile proseguire la gare per l'ex Psg costretto dunque ad uscire, e lasciare il posto a Marchisio. In attesa degli esami strumentali, previsti in giornata, le prime indiscrezioni riportate da Tuttosport confermano i timori di Allegri ("Difficilmente Matuidi potrà esserci in Champions contro il Tottenham") sul possibile stiramento di media entità.

Tempi di recupero per Matuidi.

Il francese, colpo di calciomercato dell'ultima sessione estiva e pupillo di Allegri potrebbe necessitare di un mesetto di stop. Una situazione che dunque lo costringerebbe a rimanere ai box in vista della sfida di Champions degli ottavi contro il Tottenham, con la Juve che dovrà fare a meno anche di Cuadrado e (forse) di Dybala.

Come giocherà la Juve senza Matuidi.

Allegri dunque dovrà studiare alternative valide per il suo centrocampo alla luce dell'assenza di Matuidi. In caso di conferma del 4-3-3 a prendere il posto del francese potrebbe essere Claudio Marchisio, meno dinamico ma più abile nelle vesti di play, con il piano B rappresentato da Sturaro. La soluzione alternativa potrebbe prevedere il ritorno al 4-2-3-1 con Khedira e Pjanic in mediana e Bernardeschi-Douglas Costa-Mandzukic alle spalle di Higuain