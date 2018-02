Ha urlato meno del solito in panchina Massimiliano Allegri. La sua Juventus ha letteralmente asfaltato il Sassuolo 7-0. Gara mai in discussione quella dell'Allianz Stadium e decisa già dopo i primi 45′, con lo show di Gonzalo Higuain autore di una tripletta che ha chiuso i conti. Non può che essere soddisfatto il tecnico bianconero che nell'intervista post-partita ha sottolineato l'importanza della vittoria sugli emiliani che ha dato alla sua squadra il momentaneo primato, in attesa di Benevento-Napoli.

Juve-Sassuolo 7-0, Allegri molto soddisfatto.

Allegri è soddisfatto delle risposte date dalla sua squadra che non ha accusato contraccolpi o stanchezza dopo la vittoria infrasettimanale in Coppa Italia di Bergamo. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium Sport: "Venivamo dalla gara di Coppa Italia e potevamo avere un rilassamento ma in campionato non possiamo commettere passi falsi perché il Napoli sta andando forte. Era importante vincere per staccare definitivamente le squadre dietro che ora sono a 14 punti. Ora dobbiamo assorbire questa vittoria per pensare alla Fiorentina che non sarà una sfida facile"

Allegri si gode un Higuain super.

Impossibile non spendere parole sulla prestazione di Gonzalo Higuain autore della prima tripletta in bianconero. Allegri si gode il Pipita che ha portato a casa il pallone: "Sono contento per lui e per la squadra. Ha fatto una bella prestazione a livello tecnico. La squadra sta crescendo, e molti giocatori stanno raggiungendo la forma ideale".

Matuidi infortunato, rischia di saltare il Tottenham.

A far perdere il sorriso al tecnico sono le condizioni di Matuidi, uscito nel corso del primo tempo per infortunio sarà molto difficile recuperarlo per il confronto con il Tottenham in Champions: "L'unico vero infortunato è Matuidi, vedremo domani l'entità ma sembra un problema muscolare. Sarà difficile recuperarlo per la Champions. Abbiamo giocatori che stanno recuperando come Marchisio e Dybala: giocatori per giocare li abbiamo". Nessuna preoccupazione per Barzagli e Rugani: "Barzagli ha avuto un affaticamento al polpaccio. Rugani stava bene, ma era affaticato sui flessori come Khedira. Per questo li ho sostituiti".

Allegri, confronto molto difficile contro il Tottenham.

E la Juventus che venerdì giocherà sul campo della Fiorentina inizia a pensare anche all'andata della doppia sfida di Champions contro il Tottenham: "Contro il Tottenham sarà molto difficile, è un po' sottovalutato e invece è una grande squadre fisica e tecnica. E' molto difficile andare avanti in Champions, si pensa che di diritto andremo in finale ma non è così. Dobbiamo andarci con i piedi di piombo e calma. L'obiettivo principale è vincere il campionato".

La corsa scudetto con il Napoli, la Juve non molla.

In chiusura un paragone con la Juve del passato per il tecnico che sottolinea la fame dei giocatori bianconeri, che vogliono continuare a scrivere la storia con l'obiettivo del 7° titolo consecutivo: "E’ una Juve diversa da quella delle scorse stagioni. Siamo partiti con un sistema di gioco e ora ne stiamo usando un altro e credo anche lo cambieremo ancora. Questi ragazzi hanno grandi valori umani e vogliono fare un’impresa che non è riuscita a nessuno, quella di vincere il settimo scudetto consecutivo. Dobbiamo stare attaccati al Napoli per arrivare attaccati al loro per il rush finale. Per fare questo bisogna essere nelle migliori condizioni. Il duello con il Napoli? Non so se noi siamo più pronti, vincerà la squadra che avrà meritato di più"