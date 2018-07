Una stagione, la prima, da seconda linea e un Mondiale poi da assoluto protagonista con la maglia dell'Uruguay. E' questa la curiosa parabola di Rodrigo Bentancur che gode della stima infinita del maestro Tabarez che lo ha schierato sempre titolare prima nella fase a gironi, e poi anche nel match degli ottavi vinto contro il Portogallo. Risultato? Prestazioni da veterano per il classe 1997, cresciuto alla distanza con l'ostentazione di tutto il suo bagaglio tecnico al cospetto dei campioni d'Europa guidati da Cristiano Ronaldo. E chissà che il rendimento a Russia 2018 non influisca anche sulle scelte di mercato della Juve e sulla sua permanenza a Torino.

Bentancur protagonista al Mondiale 2018 con l'Uruguay

L'età conta poco per Oscar Tabarez che ha deciso di puntare su Bentancur nel centrocampo del suo Uruguay sempre ai Mondiali 2018. E nella fase a gironi, il calciatore ex Boca Junior vertice alto del rombo in mediana della Celeste si è laureato il più giovane calciatore del torneo iridato a toccare almeno 200 volte il pallone nella competizione. Un risultato che conferma la grande maturità del ragazzo che è salito in cattedra contro il Portogallo

La prestazione super di Bentancur in Uruguay-Portogallo

Come evidenziato da Sky, Rodrigo Bentancur ha letteralmente preso per mano l'Uruguay nella sfida contro il Portogallo. La precisione del dato sui passaggi ha fatto registrare l'87.62% a conferma della grande lucidità. Una lucidità che gli ha permesso di servire a Cavani il pallone della vittoria. Certo il Matador ha realizzato una rete eccezionale, ma nella stessa lo juventino ci ha messo lo zampino.

Bentancur e il tacco alla Redondo in Uruguay-Portogallo

E poi c'è quel numero che non è sfuggito alle telecamere ed è senza dubbio destinato ad essere inserito nelle giocate più belle dei Mondiali 2018. Una situazione nel primo tempo che ha ricordato un celebre assist di Redondo passato alla storia del calcio. Bentancur defilato sulla corsia si è liberato con un colpo di tacco di Bernardo Silva che lo marcava alle spalle. Impossibile non vedere un'analogia, con quanto fatto dalla grande gloria argentina in occasione di United-Real Madrid del 2000:Fernando Redondo con un tacco da urlo si liberò del difensore avversario Berg servendo a Raul un pallone da spingere solo in rete. Applausi dunque per il giocatore dell'Uruguay, che sogna di ripetere la carriera di quello che era il perno anche del centrocampo dell'Argentina.

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Bentancur

Adesso bisognerà capire quale sarà il futuro di Rodrigo Bentancur alla Juventus (contratto fino al 2022). Ad Allegri l'uruguaiano piace molto e infatti spesso e volentieri ne ha esaltato le doti pur gestendolo spesso e volentieri con il contagocce. Difficile però pensare a lui come un titolare, con il calciatore che ha comunque inanellato più di 20 presenze. Cosa accadrà dunque alla fine del Mondiale? Il calciatore ha un grande mercato, anche se i bianconeri non sembrano intenzionati a privarsene. La Lazio pare abbia chiesto il suo cartellino nell'operazione che porterebbe Milinkovic-Savic in bianconero. La Juve ci pensa, anche se questo Bentancur ha margini di crescita importanti e potrebbe fare molto comodo al futuro della Vecchia Signora.