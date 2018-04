L'ultima clamorosa pagina di questo romanzo incredibile che si chiama calcio, l'ha scritta la Roma di Di Francesco: capace di rimontare ed eliminare il Barcellona di Leo Messi. Alla vigilia della partita dello stadio Olimpico, in pochi avevano infatti puntato sulla qualificazione di De Rossi e compagni dopo il 4 a 1 della gara d'andata vinta in casa dai blaugrana. Così come nessuno poteva mai immaginare che il City schiacciasassi di Guardiola uscisse contro il Liverpool.

Proprio al termine della sfida del "City of Manchester", Jurgen Klopp ha commentato la vittoria e la qualificazione della formazione romanista: "Me lo hanno comunicato nel tunnel degli spogliatoi, ma pensavo che fosse uno scherzo – ha dichiarato il tecnico dei Reds – Non voglio essere irrispettoso nei confronti della Roma che è una squadra fantastica, ma devo ammettere che non me lo aspettavo. Hanno perso Salah eppure sono in semifinale, fantastici".

Il carattere dei Reds

In attesa di conoscere quale sarà la formazione che dovrà affrontare il Liverpool in semifinale (e c'è il rischio di un abbinamento suggestivo proprio con la Roma), Jurgen Klopp ha poi commentato la vittoria in rimonta colta sul prato di Manchester: "Sapevo che potevano segnare nei primi minuti e bisognava agire di conseguenza. Guardiola ha rischiato il tutto e per tutto ed ha quasi funzionato perché ha reso il gioco molto difficile per noi".

"Potevano segnare due o tre gol nel primo tempo e siamo stati fortunati – ha ammesso il mister tedesco – Dovevamo essere più compatti, ma abbiamo dato tutto per questo risultato. Non siamo stati perfetti, ma abbiamo giocato con carattere, mentalità e lottando. Non è stato la nostra miglior prestazione, ma abbiamo meritato la qualificazione".