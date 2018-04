Se fino a qualche settimana fa l'Inghilterra parlava del duello rusticano tra José Mourinho e Antonio Conte, oggi le discussioni dei tifosi e i titoli dei tabloid sono invece tutti per le dure accuse di Mino Raiola a Pep Guardiola. Il noto procuratore italo-olandese, che aveva già infangato il nome dell'attuale commissario tecnico azzurro Di Biagio, nelle scorse ore ci era andato giù pesante e aveva appeso metaforicamente al muro l'attuale manager del Manchester City.

"Pep Guardiola? È un codardo, un cane – dichiarò Raiola in un'intervista all'olandese "Quote" – Come allenatore è fantastico, ma come uomo vale zero. E' il classico prete: fai quello che ti dico, ma non fare quello che faccio". Parole di fuoco, che hanno reso ancor più elettrico il clima dopo la sconfitta del City contro il Liverpool.

La risposta di Pep

Durante la conferenza stampa, dopo il match di Champions League, Guardiola è stato così invitato dai giornalisti a prendere posizione e a rispondere a Raiola. Per rispedire al mittente le accuse e per screditare l'agente, il tecnico catalano ha usato il suo solito aplomb, rinforzato da una sottile vena sarcastica: "Sono d'accordo con lui, finalmente la gente scopre il mio segreto, sono una cattiva persona, sono un codardo – ha dichiarato Guardila – Ma se sono una cattiva persona, come mai due mesi fa mi ha offerto Pogba e Mkhitaryan? Perché mi ha chiesto di portarli al City?".

Rivelato lo stratagemma di Raiola per piazzare due suoi assistiti, Guardiola ha poi concluso la sua arringa con un educato invito all'avversario: "Lui non dovrebbe portare i suoi giocatori verso una cattiva persona come me, dovrebbe proteggerli. Non sono un bravo ragazzo. Si merita che i suoi giocatori giochino con ragazzi migliori, anche se sa che sono un top manager. E comunque il paragone con un cane è una brutta cosa, non si fa. Deve avere rispetto per i cani".

La contro replica di Raiola

Dopo aver letto le dichiarazioni del tecnico spagnolo, Mino Raiola ha voluto fare una precisazione importante: "Non ho mai parlato a Guardiola – ha fatto sapere alla Bbc – Non avrei mai parlato con lui di giocatori, ma solo col City, che è un grande club con un grande manager". Il tutto mentre Paul Pogba ha rilanciato un misterioso "Say what?", attraverso il suo profilo Twitter.